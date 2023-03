Depois de um terramoto de magnitude 7.8 ter atingido a Turquia e a Síria no início de fevereiro, começaram a circular várias notícias falsas na Internet e houve conteúdos partilhados que não correspondem ao desastre que atingiu os dois países.

A publicação que analisamos alega que na sequência do terramoto de 6 de fevereiro, que teve epicentro na província de Kahramanmaraş, perto da fronteira da Turquia com a Síria e a 90 km da costa, foi emitido o alerta mais alto de tsunami. No entanto, no Twitter, as autoridades turcas negaram que isso constituísse um perigo.

No danger of tsunami could affect our Eastern Mediterranean coast following the 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Pazarcık and Elbistan districts of Turkish city Kahramanmaras. Respectfully announced. — AFAD (@AFADTurkiye) February 6, 2023

Itália tinha emitido um alerta tsunami na sequência deste sismo e as autoridades do país chegaram a recomendar que a população se afastasse de zonas costeiras. Mas o aviso acabou por ser retirado no final do dia 6 de fevereiro, como avança a Agência Reuters.

O Sistema de Alerta Precoce de Tsunamis para o Atlântico Nordeste e Mediterrâneo da UNESCO aponta que Turquia e Itália emitiram os primeiros boletins de tsunami cerca de 15 minutos depois de o terramoto ter sido detetado e que vários países como a Albânia, Croácia, Chipre, Egito, Grécia, Israel, Itália, Líbano, Líbia, Malta, Montenegro, Palestina. Síria, Tunísia e Turquia foram colocados em vigilância. O sistema de vigilância da UNESCO aponta para uma subida do mar de entre 12 a 17 cm — ou seja, apesar de ter de facto sido um alerta de tsunami, esse alerta foi retirado pouco depois, quando as autoridades responsáveis por monitorizar estes fenómenos consideraram não existir perigo decorrente do sismo que abalou a Turquia e a Síria.

No Chipre, as autoridades apontaram para pequenos tsunamis na área de Famagusta que não provocaram estragos e não há relatos de destruição causada por um tsunami na sequência do sismo em qualquer país.

O sismo de magnitude 7.8 atingiu o centro da Turquia e o noroeste da Síria na madrugada de segunda-feira, 6 de fevereiro. O último balanço do número de mortes era de mais de 44 mil, mas a expectativa é de subida por continuarem muitas pessoas desaparecidas. Na Turquia pelo menos 345 mil apartamentos foram destruídos.

O Observador já tinha desmentido imagens que têm circulado nas redes sociais de um suposto tsunami que afetou a Turquia e a Síria na sequência do terramoto.

Conclusão

A publicação em análise alega que foi acionado o alerta mais elevado de tsunami na sequência do terramoto da madrugada de 6 de fevereiro na Turquia. Em Itália foi emitido um alerta que acabou por ser retirado e o sistema de vigilância da UNESCO aponta para uma subida do nível de águas do mar de entre 12 a 17 cm, o que não representa o alerta de perigo mais elevado. Não há notícias de danos provocados por um tsunami.

