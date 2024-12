Várias publicações, que estão a circular no Facebook, alegam que o experiente neurocirurgião norte-americano Ben Carson e também a cantora country Reba McEntire sugeriram um spray nasal que corrige a perda de memória em apenas um mês. O tratamento é apresentado como sendo recente e revolucionário.

“Descubra como o Dr. Ben Carson, um especialista líder em neurologia, ajudou Reba McEntire e sua mãe a superar a perda de memória. Com a sua investigação inovadora e experiência, o Dr. Carson oferece uma solução que melhora a memória de curto prazo em apenas 14 dias e promete uma cura completa em um mês. Descubra o caminho para o rejuvenescimento cognitivo hoje!”, pode-ler no post, que é acompanhado por um vídeo, em que alegadamente o médico sugere o Alzclipp.

“[O Alzclipp] atinge o hipocampo através da inalação, impulsionado a memória em 14 dias. Reduz o declínio da memória, com 96% dos utilizadores a não mostrarem perda de memória num mês”, sublinha o vídeo, acrescentando que a perda de memória é um “sinal precoce de Alzheimer e demência”. O vídeo inclui ainda imagens em que a cantora Reba McEntire aparentemente surge a promover o produto, revelando que estava “quase a desistir” de combater a perda de memória (que estava a afetar cada vez mais a sua vida) até que “descobriu” o produto de Ben Carson.

No entanto, não só o vídeo não é verdadeiro como não há evidência científica que comprove que o spray nasal em questão reverta a perda de memória. Vamos por partes, começando pelo vídeo.

A parte em que Ben Carson alegadamente promove o spray nasal inclui trechos de uma entrevista de 2015 que o neurocirurgião concedeu à CNN antes de lançar a sua campanha presidencial de 2016. Nessa entrevista, falou sobre cuidados de saúde enquanto segurava um modelo do cérebro humano, mas não promoveu qualquer um produto. Carson, que foi secretário do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA de 2017 a 2021 e concorreu à presidência em 2016, surge frequentemente em anúncios que promovem produtos de saúde não testados.

Também a parte inicial, em que a cantora dá uma entrevista, foi retirada do podcast “The Bobby Bones Show”, onde Reba esteve também em 2015 e onde falou da sua carreira e a indústria da música (e nunca de temáticas ligadas à saúde).

Já o spray em questão, o Alzclipp (vendido nas maiores plataformas online, como o eBay ou a Amazon), é apresentado como tendo sido “validado cientificamente” e “aprovado” pela Food and Drug Administration (a agência reguladora dos medicamentos dos EUA), sendo eficaz na prevenção do Alzheimer e da demência e na melhoria da saúde cognitiva.

No entanto, este produto não consta da lista de produtos aprovados pela FDA, como mostra uma rápida pesquisa no site. Para além disso, não existem evidências científicas nem estudos realizados que indiquem que o produto seja eficaz em humanos. No verão deste ano, foram publicados os resultados de um estudo, feito em ratinhos, pela Universidade do Texas, com um spray nasal, e que mostrou resultados positivos na redução da proteína tau (ligada ao desenvolvimento de Alzheimer). Em humanos, nenhum produto do género foi ainda testado, não havendo ainda nenhuma cura para o Alzheimer.

Conclusão

O conhecido neurocirurgião norte-americano Ben Carson não promoveu um spray nasal para combater a perda de memória e o défice cognitivo. O vídeo, partilhado no Facebook, é fabricado, não havendo registo de Carson alguma vez ter sequer abordado o tema publicamente.

Para além disso, não existem evidências científicas nem estudos realizados em humanos que indiquem que este produto seja eficaz no combate à perda de memória.

