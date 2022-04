Os aumentos sucessivos do preços dos combustíveis nas últimas semanas tem gerado alguma contestação social. Nesse contexto, surgiu num grupo de apoio ao Chega no Facebook a imagem de uma suposta manifestação contra o preço dos combustíveis promovida pelo partido de André Ventura. Vislumbram-se milhares de pessoas, com bandeiras do partido e de Portugal, na Praça do Município, em Lisboa. Mais nenhum dado é revelado. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Um dos elementos que mostra que estamos perante uma publicação falsa é um cartaz colocado no canto inferior esquerdo, junto a um dos manifestantes onde se lê o seguinte: “É tudo para o ladrão!”. A referência ao “ladrão”, neste caso, referir-se-ia ao primeiro-ministro, António Costa, cuja imagem também surge naquele cartaz. Mas, num olhar mais atento, é possível verificar que estamos perante uma manipulação de imagem.

Por outro lado, fazendo uma busca pelas redes sociais do partido, chega-se até um tweet de agosto de 2020. “Imagem da manifestação de hoje do Chega em Lisboa”, lê-se no tweet em causa, partilhado pela conta oficial do canal de televisão do partido naquela rede social. Olhando novamente para o canto inferior direito, percebe-se que o cartaz onde se identificavam críticas a António Costa não está ali. Depois, não há qualquer referência ao aumento do preço dos combustíveis.

Imagem da manifestação de hoje do CHEGA em Lisboa! Viva @AndreCVentura André Ventura! Viva o Partido Chega! pic.twitter.com/93yzihvau9 — CHEGA TV (@chegatv) August 2, 2020

Ao pesquisar-se por notícias sobre aquela manifestação, também se chega à conclusão de que estamos perante um protesto com motivações distintas. Na verdade, o partido Chega manifestou-se para dizer que “Portugal não é um país racista”, uma das outras bandeiras do partido liderado por André Ventura. Esta manifestação ocorreu pouco tempo depois de uma ação semelhante mas anti-racista, depois de ser conhecido o caso da morte do ator Bruno Candé Marques, tal como noticiado pelo Observador.

Ainda assim, no dia 15 de março deste ano, o mesmo partido reuniu-se para se manifestar contra o aumento do preço dos combustíveis. Basta consultar uma publicação na página oficial de Facebook do Chega para confirmar as imagens, objetos e pessoas relacionadas com o tema em causa. Também em 2021 já tinha acontecido o mesmo evento, organizado pelos mesmos motivos e pelo mesmo partido.

Conclusão

Uma imagem de uma suposta manifestação do Chega contra o aumento dos preço dos combustíveis começou a circular recentemente nas redes sociais. Só que, na verdade, essa imagem foi manipulada, com a introdução de elementos visuais que não estão na fotografia original. A fotografia partilhada ilustra outro evento do mesmo partido: uma manifestação dedicada ao tema “Portugal não é um país racista”, que decorreu em agosto de 2020, após a morte do ator Bruno Candé Marques.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.