As fotografias são dos materiais mais manipulados nas redes sociais. Uma publicação de 13 de novembro de 2017 voltou a surgir no Facebook com uma imagem peculiar: a suposta inauguração da ponte Golden Gate nos Estados Unidos da América em 1937. No entanto, trata-se de uma publicação com dados errados.

A imagem em questão mostra uma suposta enchente de pessoas na ponte de São Francisco mas não contém nenhum dado ou informação que comprove aquilo que alega. Na verdade, depois de se utilizar a plataforma de identificação de imagens, Google Images, percebe-se que esta publicação já circula desde, pelo menos, 2015.

Só que esta fotografia, que é verdadeira, como refere a AFP, foi tirada em 1987 e não em 1937. “Feita da Torre Sul, olhando para a estrada em direção a sul, sobre uma massa de pessoas na celebração do 50º aniversário da Golden Gate Bridge.” É o que se lê na descrição da imagem original, e que pode ser consultada no site Getty Imagens (banco de imagens). Esta imagem foi tirada pela fotógrafa norte-americana Deanne Fitzmaurice. A fotografia em questão surgiu no jornal San Francisco Chronicle, que detém os direitos de imagem.

A verdade é que, tal como conta a AFP, esta ponte foi construída entre 1933 e 1937. A história oficial pode ser consultada em sites como o do Canal História. Quando a ponte abriu oficialmente ao público foram tiradas várias fotografias. Nenhuma delas demonstra uma enchente tão grande como aquela que pode ser observada na publicação original. No entanto, quando a Golden Bridge comemorou o seu 50º aniversário, já é possível ver uma enchente semelhante. Esse acontecimento chegou a ser noticiado por jornais norte-americanos como o The New York Times e a história pode ser consultada nos arquivos daquele periódico. Um vídeo da ABC, que pode ser consultado via Youtube, também registou o momento do tal aniversário onde cerca de 300 mil pessoas se reuniram na Golden Bridge.

Conclusão

Não é verdade que uma fotografia da Golden Bridge, localizada em São Francisco nos Estados Unidos da América, tenha sido tirada em 1937. Foi, de facto, tirada 50 anos depois, na altura da comemoração do seu aniversário. Como vários órgãos de comunicação social norte-americanos noticiaram, esse evento juntou cerca de 300 mil pessoas na ponte.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook