Várias publicações que circulam nas redes sociais estão a partilhar uma fotografia que alegadamente mostra um dos soldados norte-americanos resgatados do Irão, no início de abril. “Aqui está a foto do honrado Coronel sendo resgatado ontem. Que Deus o abençoe — nossos soldados estão TODOS fazendo a obra de Deus!”, lê-se numa das publicações.

Na fotografia, pode ver-se o que parece ser um soldado norte-americano ensanguentado agarrado à bandeira dos EUA, e com vários outros soldados, com ar de satisfação, a rodeá-lo dentro do que aparenta ser um avião de transporte de pessoal.

No dia 5 de abril, o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que o piloto de um caça norte-americano abatido no Irão, tinha sido resgatado com ferimentos graves. Numa outra operação, mais complexa, o oficial de sistemas de armas da aeronave também foi resgatado.

“O Exército dos Estados Unidos executou uma das mais ousadas operações de busca e resgate na História dos EUA”, escreveu o Presidente norte-americano na Truth Social, acrescentando que “esta foi a primeira vez na memória militar que dois pilotos dos EUA foram resgatados, em separado, no coração do território inimigo”.

O militar, responsável pelo sistema de armas do caça F-15, passou pelo menos um dia escondido, e ferido, na cordilheira montanhosa de Zagros, que se estende pelo oeste e sul do Irão. Chegou mesmo a escalar uma encosta de 2.100 metros, segundo um alto funcionário militar dos EUA, equipado com pouco mais do que uma pistola e um dispositivo de comunicação.

A ajuda da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) foi, de resto, essencial para o sucesso da operação.

Mas terão sido divulgadas fotografias dos soldados norte-americanos resgatados do Irão? A resposta é não. Até ao momento, a Administração Trump não divulgou nenhuma fotografia oficial dos tripulantes do avião abatido no Irão.

A imagem partilhada nas redes sociais é, de resto, falsa e foi gerada por Inteligência Artificial, como é possível perceber usando ferramentas digitais de deteção de conteúdos gerados com IA, como o SightEngine.

Conclusão

É falso que tenha a foto que está a ser partilhada nas redes sociais mostre um soldado dos EUA resgatados do Irão. A administração Trump não divulgou qualquer imagem dos militares até ao momento. A foto em causa foi gerada com recurso a IA.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.