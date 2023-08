A notícia foi tornada pública no final do mês de julho: um polícia foi esfaqueado depois de pedir a um jovem para respeitar uma fila de ‘comes e bebes’ numa zona de diversão noturna de Lisboa — o Cais de Sodré. De seguida, um utilizador do Facebook partilhou a notícia do Jornal de Notícias, com a seguinte descrição: “Policia esfaqueado por Árabe, continua a agenda da matança. Acorda Portuga.”

Voltando ao que aconteceu naquela noite, tal como refere a própria notícia do JN, um agente da 1.ª Divisão de Segurança dos Transportes Públicos terá dito a um jovem que passava à frente de várias pessoas numa fila de um estabelecimento que tinha de cumprir as regras. Nesse momento, o mesmo jovem usou uma arma branca para esfaquear o polícia, tendo depois fugido com o grupo que o acompanhava.

Outros agentes que estavam no local optaram por prestar auxílio ao colega — devido aos ferimentos —, ao invés de tentarem deter os agressores.

A publicação agora feita dá conta de que o alegado atacante tem origem “árabe”, referindo até uma suposta “agenda de matança”.

O Observador contactou a PSP, que oficialmente fez saber o seguinte: “Não há suspeitos identificados, pelo que se desconhece a origem/nacionalidade” do agressor.

Conclusão

Não se pode afirmar que o jovem que esfaqueou um agente da PSP no Cais de Sodré, em Lisboa, é “árabe”, num momento em que o suspeito não foi sequer identificado. É, aliás, fonte oficial da PSP a afirmar que não só a origem é desconhecida, como também a nacionalidade.

ENGANADOR

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

