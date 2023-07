Um utilizador de Facebook afirma, numa publicação, que o Ministério da Defesa substituiu a bandeira de Portugal pela bandeira LGBTQI+ numa das varandas do edifício, em Lisboa. “Assim vai a política de defesa nacional socialista?”, questiona de forma irónica o utilizador. Mas a informação está errada. A bandeira LGBTQI+ foi colocada apenas durante um dia e não substituiu a bandeira de Portugal.

“Se ampliarem a imagem, reparam que no último piso ao centro do edifício de Restelo do Ministério da Defesa, na janela do gabinete da Sra Ministra, em vez da Bandeira Nacional, como se afigura-se normal, colocaram lá a bandeira LGBTI+ no dia evocativo deste grupo sexual” [sic], lê-se na publicação de Facebook.

Ao Observador, fonte oficial do Ministério da Defesa esclarece que a bandeira LGBTI+ “foi içada no dia 17 de maio de 2023 para assinalar o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia”.

Tratou-se de uma “iniciativa conjunta do Governo”. Ou seja, nesse dia a bandeira LGBTI+ foi içada em vários edifícios do Executivo. Isso mesmo pode ser constado no vídeo divulgado pelo Governo nesse mesmo dia, no Twitter.

A bandeira arco-íris foi hasteada em vários edifícios do Governo como símbolo da luta contra a homofobia, transfobia, bifobia e interfobia.#LGBT #IDAHOT #IDAHOT2023 #DireitosHumanos pic.twitter.com/9DVlegp4aU — República Portuguesa (@govpt) May 17, 2023

A bandeira LGBTI+ foi “retirada no final do mesmo dia”, acrescenta a resposta enviada ao Observador.

A bandeira em causa também não substituiu a bandeira de Portugal, tal como sugere o utilizador de Facebook. “Não foi içada em substituição da Bandeira Nacional, que se encontrava içada no mastro principal, na entrada do edifício”, esclarece fonte oficial do Ministério da Defesa.

A bandeira de Portugal, içada no mastro principal à frente do edifício, é visível na seguinte fotografia. É também possível concluir que a bandeira LGBTI+ não se encontra na varanda. Ou seja, não houve uma troca de bandeiras.

Conclusão

O Ministério da Defesa não trocou a bandeira de Portugal pela bandeira LGBTI+, como sugere um utilizador de Facebook.

Esta bandeira foi içada apenas num dia, a 17 de maio de 2023, por ocasião do Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Foi retirada no final do mesmo dia. A informação é confirmada ao Observador por fonte oficial do Ministério da Defesa.

A bandeira de Portugal está sempre içada num mastro em frente ao edifício. A informação está por isso errada.

