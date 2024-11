As redes sociais são palco do que pode ser uma nova teoria de conspiração, desta feita, a pretexto da tempestade DANA, que provocou mais de 200 mortos e centenas de desalojados em Valência, Espanha. Na publicação divulgada — e que já tem milhões de visualizações —, é sugerido que um “navio misterioso” foi avistado poucos dias antes ao largo da costa valenciana.

As descrições que aparecem à medida que o vídeo vai sendo partilhado também diferem. Numa das que obteve mais engagement pode ler-se “central elétrica sobre o mar. Chegou na quarta-feira este barco cheio antenas”. Mas há outras designações a acompanhar esta imagem, como “navio misterioso em Valência dias antes das alterações climáticas” ou “o seu propósito oficial é ser uma central de energia flutuante”, sugerindo que os efeitos da tempestade podem ter sido provocados pelo alegado navio.

Na imagem pode ver-se um barco de grandes dimensões com dezenas de estruturas verticais, semelhantes a mastros, várias instalações elétricas, com quase 300 metros de comprimento e 46 metros de largura. Nos comentários, pode ler-se a opinião de vários usuários que acreditam que o navio foi o responsável pelas inundações que atingiram a costa valenciana: “Uma bomba metereológica” atingiu o local, diz uma das publicações. Terá um navio a capacidade de provocar tal catástrofe?

O primeiro facto que demonstra que as alegações da publicação em causa são falsas é o vídeo ter sido partilhado, pela primeira vez, no dia 25 de setembro — muito antes, portanto, da tempestade, que só aconteceu mais de um mês depois.

Posteriormente, o Observador foi pesquisar onde fica o “restaurante Punto Marino”, a localização indicada na publicação original. Trata-se de um espaço na praia de San Cristobal, em Las Palmas, nas Canárias, a mais de dois mil quilómetros de distância de Valência.

Numa pesquisa por imagens no Google, foi também possível averiguar o tipo de navio em causa na publicação partilhada. A embarcação é definida como Kardeniz Powership Onur Sultan: uma central flutuante de energia em que são usados vários combustíveis, como gás natural ou combustíveis líquidos com baixo teor de enxofre, para prestar serviço a “governos, distribuidoras de energia, instalações portuárias ou industriais, conectadas ou não à rede, que precisam de energia rápida, confiável, acessível, flexível e mais limpa”, pode ler-se no site da empresa Karpowership, uma operadora turca.

Ou seja, trata-se de uma central que pode providenciar energia rapidamente a um país que, através de um navio estacionado ao largo de uma região, responde a eventuais necessidades, em particular da rede pública, fornecendo eletricidade offshore.

A última vez que foi reportada a localização do navio foi no passado dia 31 de outubro, segundo os sites de monitorização marítima, e estava atracado no porto de Tuzla, na Turquia, a sensivelmente 50 quilómetros de Istambul.

Conclusão

É falso que o registo divulgado nas redes sociais, do navio Onur Sultan, tenha sido captado junto à costa de Valência, dias antes da passagem da tempestade DANA. A embarcação foi avistada mais de um mês antes da catástrofe natural, mas nas ilhas Canárias, em Las Palmas. O navio serve para fornecer energia e não tem capacidade de provocar fenómenos naturais como tempestades ou inundações.

