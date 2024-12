As alegações de que um artigo de opinião com o título “Why the Glorification of Luigi Mangione Is Inherently Anti-Israel” (“Por que é que a glorificação de Luigi Mangione é fundamentalmente anti-Israel”, em português) foi publicado no jornal The New York Times estão a ser partilhadas nas redes sociais.

“O lado anti-israelita soa como [o sítio] onde queremos estar”, pode ler-se numa das partilhas no Facebook, havendo outros exemplos que criticam a forma como o suposto artigo seria parcial relativamente ao conflito no Médio Oriente, classificando o apoio a Luigi Mangione como um comportamento “anti-israelita”. Porém, tudo não passa de desinformação e o próprio jornal viu-se obrigado a esclarecer tudo publicamente através das plataformas oficiais nas redes sociais e site.

Tracking Misinformation: The New York Times did not publish a headline or story titled, “Why the Glorification of Luigi Mangione Is Inherently Anti-Israel.” https://t.co/tQMXRVwUDv — NYTimes Communications (@NYTimesPR) December 13, 2024

“Monitorização de desinformação: O New York Times não publicou nenhuma manchete ou história intitulada ‘Por que é que a glorificação de Luigi Mangione é fundamentalmente anti-Israel’”, lê-se na rede social X, numa página que serve para o jornal norte-americano fazer comunicações. Na imagem, vê-se a imagem amplamente partilhada e onde se foi dando conta da notícia falsa.

Além do esclarecimento, é possível concluir com uma pesquisa no site oficial do jornal, designadamente na secção de opinião, que não existe qualquer artigo com aquele título.

Conclusão

É falso que o jornal norte-americano The New York Times tenha publicado um artigo de opinião intitulado “Por que é que a glorificação de Luigi Mangione é fundamentalmente anti-Israel”. O esclarecimento veio em nome próprio e foi divulgado nas redes sociais e no jornal, além de que não existe tal artigo no site.

