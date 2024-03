Circula nas redes sociais um vídeo que tenta provocar uma nova polémica no parque de diversões Disney World, em Orlando, Estados Unidos.

O vídeo mostra o parque de diversões em questão e diferentes casas de banho temáticas ao longo de um minuto. A polémica surge logo nos primeiros segundos, quando num plano o autor do vídeo mostra uma placa de casa de banho para mulheres e no plano seguinte mostra uma fila de urinóis. O vídeo que tem sido partilhado no Instagram e no Facebook por vários utilizadores aparece pela primeira vez publicado pela página MouseTrap news, no dia 9 de fevereiro.

As publicações nas redes sociais que agora recuperam o vídeo comentam em tom irónico uma vitória para os direitos das mulheres, que agora “têm direito” a ter urinóis nas casas de banho femininas e pedem que se corte o apoio à Disney.

Mas vamos por partes. O que é a Mouse Trap News? Tem site e redes sociais que pode levar a que seja confundida com um meio de comunicação social. Mas além de umas suspeitas orelhas de Rato Mickey no logótipo do site, a própria Mouse Trap News descreve-se como “o melhor site de sátira e paródia do mundo” e garante: “Nós escrevemos histórias falsas sobre parques da Disney (…), pode ter a certeza de que nada do que vai ler aqui é verdadeiro, real ou certeiro, mas é divertido“.

Aliás, outras notícias falsas partilhadas por este mesmo site comprovam o caráter satírico e paródico do seu conteúdo. Além dos urinóis em “todas as casas de banho de mulheres”, o Mouse Trap News escreve sobre a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce “alugarem o Disney World” para celebrar a vitória dos Kansas City Chiefs no Super Bowl deste ano e sobre o incêndio “no Castelo da Cinderela”.

O suposto incêndio no Castelo da Cinderela foi desmentido pelo próprio site que respondeu ao jornal norte-americano USA Today a garantir que o fogo tinha sido criado apenas com Inteligência Artificial.

Mas regressemos à história dos urinóis em casas de banho femininas. Além de o Mouse Trap News garantir no próprio site que “nada do que vai ler aqui é verdadeiro, real ou certeiro”, não há nenhuma informação nos canais oficiais dos parques de diversão da Disney que confirme a existência de urinóis em casas de banho femininas.

O Observador procurou esclarecimentos junto da Disney World, até agora sem sucesso. Mas à Reuters representantes da Disney asseguram que as “alegações são falsas“. Já o portal Mouse Trap News confirma ao Observador que o conteúdo que partilham — como a suposta notícia sobre urinóis — é uma “sátira divertida” e responsabiliza a Walt Disney pelo facto de “as pessoas acreditarem nos nossos artigos”, umas vez que o conteúdo “satírico” é “claramente rotulado como tal”. A Mouse Trap News confia “que os leitores entendam que isto não é para ser levado a sério“.

Conclusão

Não há nenhuma informação oficial que confirme que a Disney colocou (ou está a pensar colocar) urinóis em casas de banho femininas nos parques de diversão, como o que existe em Orlando. O vídeo que deu origem a esta polémica circula apenas nas redes sociais e tem origem no “melhor site de sátira e paródia do mundo“, ou por outras palavras o site Mouse Trap News, que diz na sua própria descrição que só escrevem “histórias falsas sobre parques da Disney”.

São várias as notícias falsas publicadas no Mouse Trap News, desde um suposto incêndio no Castelo da Cinderela à história que Taylor Swift. O própio portal responde ao Observador a garantir que o conteúdo que partilha “não é para ser levado a sério” e representantes da Disney insistem que as “alegações são falsas“.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.