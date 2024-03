O parque de diversões da Disneyland, localizado em Paris, França, sofreu um incêndio. É o que diz uma publicação de Facebook, de 26 de fevereiro deste ano, apresentando um vídeo de um edifício daquele parque em chamas. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

No vídeo vêem-se várias pessoas a passear tranquilamente na Disneyland apesar dos alegados indícios de um incêndio. É também possível ver uma imagem de um dos castelos principais daquele parques de diversões a sofrer um incêndio. Mas em nenhum momento o autor explica, com fontes credíveis ou notícias sustentadas, quando, como e porquê é que aquela situação ocorreu. Também fica difícil acreditar que, perante as imagens que vemos onde se vislumbra uma aparente tranquilidade dos cidadãos, sem a presença de polícias ou bombeiros, tenha ocorrido ali um incêndio.

Quando se procura por mais informações na internet, chega-se à conclusão que o parque em causa é o que se localiza do outro lado do atlântico, em Orlando na Florida: dá pelo nome de Walt Disney World Resort. A agência Reuters, que já verificou uma publicação semelhante à do Observador, contactou responsáveis daquele espaço de diversões, que desmentiram que qualquer incêndio tenha ocorrido num dos seus edifícios.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Se olharmos para os conteúdos digitais do Walt Disney World Resort, onde, muitas vezes, se mostra, em directo, o que está a acontecer no parque, não é possível identificar qualquer incêndio. Estes vídeos podem ser consultados num site chamado Resort TV1, no Youtube.

Quando se procura novamente por notícias do género, neste caso em inglês, encontra-se um resultado, no mínimo, curioso: o texto original é do site Mouse Trap News, que se identifica como um local de paródia e de sátira. Ou seja, o vídeo que o Observador verificou advém deste mesmo texto. E, por isso, não pode ser visto como um conteúdo credível e sério.

Conclusão

Não é verdade que um parque de diversões da Disney nos Estados Unidos da América tenha sofrido um incêndio nos últimos meses deste ano. Esse vídeo foi manipulado e desmentido por diferentes fact-checkers nos últimos tempos. O conteúdo que vemos teve por base um texto satírico de um site cómico chamado Mouse Trap News.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.