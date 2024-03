Circula nas redes sociais uma publicação que alega que o programa “Saturday Night Live”, um dos mais célebres programas de humor da televisão norte-americana, foi cancelado por se ter tornado “abertamente woke“.

“Última hora: NBC cancela o woke SNL. ‘O programa tornou-se abertamente woke e perdeu o seu humor'”, lê-se na publicação. Várias publicações semelhantes incluem ainda ligações para supostas “notícias” que desenvolvem a informação de que o programa teria sido cancelado.

Trata-se, contudo, de uma publicação falsa. O programa Saturday Night Live não foi cancelado. Vejamos o que está em causa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Saturday Night Live (SNL) é um programa de comédia e sátira política da estação televisiva norte-americana NBC que está no ar desde a década de 1970. Desde a estreia já foram para o ar quase mil episódios.

O programa continua atualmente no ar. Está na 49.ª temporada e na página da NBC é possível ver as edições mais recentes do programa — incluindo vídeos de março de 2024, semanas depois da publicação em causa.

Então, de onde poderá ter surgido a informação de que o programa tinha sido cancelado?

A partir de uma pesquisa na internet, é possível encontrar uma primeira versão desta “notícia” no site “Esspots” — ilustrada precisamente com a mesma fotografia que surge na publicação.

A “notícia” inclui o título “Última hora: NBC cancela o woke SNL. ‘O programa tornou-se abertamente woke e perdeu o seu humor'”, o mesmo da publicação, e apresenta ainda mais detalhes: o humor em queda e a perda do envolvimento do público teriam levado à decisão de cancelar o programa.

Na tal “notícia” é até citado um responsável “sénior” da NBC, que teria dito que o Saturday Night Live é “o pior programa e já não é divertido”.

O texto inclui ainda uma parte da história do programa, para depois continuar com a afirmação de que o SNL se aproximou do “politicamente correto”. Depois, numa clara evidência de que se trata de um texto satírico, a “notícia” contém a análise de um alegado “historiador da comédia” chamado “Dr. Laughs A. Lot”, ou seja, “Dr. Ri-se Muito”. Diz o tal “historiador” que a “essência da comédia” se perde quando se começa a “policiar” o humor.

Dúvidas houvesse sobre o teor do texto, o próprio site Esspots apresenta-se abertamente como uma página de sátira, especializada em “notícias falsas” para “fazer o pausa da seriedade do mundo”.

Conclusão

Não é verdade que o Saturday Night Live tenha sido cancelado. Basta consultar a página do programa para perceber que o SNL ainda vai para o ar todos os sábados na NBC. Ao mesmo tempo, percebe-se rapidamente que a origem desta publicação é um site que se apresenta como uma página satírica.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.