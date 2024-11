As publicações tecem enormes elogios a Rafael Nadal, o tenista espanhol que acaba de anunciar o fim definitivo da sua carreira. Além de um desportista com uma carreira amplamente reconhecida e elogiada, Nadal está a ser elogiado pelas suas qualidades humanas, numa imagem que supostamente o mostra em Valência, após as graves cheias que mataram pelo menos 225 pessoas.

A acompanhar a imagem de Nadal sujo de lama, de galochas nos pés e vassoura na mão, um texto que elogia o tenista: “Lá estava ele. Rafael Nadal entre os voluntários. Sem pressa, sem alaridos. Um rosto que todos conhecem, mas que escolheu passar despercebido. São gestos assim que revelam o verdadeiro tamanho de um homem. Títulos, troféus, tudo isso fica pequeno diante de atitudes destas.” Noutras publicações, acrescenta-se: “Em Valência”.

A fotografia é verdadeira, mas está mal contextualizada e não foi tirada este ano, após as cheias em Valência. A fotografia original é de 2018 e ilustra o momento em que Nadal esteve em Maiorca, no arquipélago das Baleares, de onde é natural, para ajudar a fazer face às consequências das cheias que se seguiram às fortes chuvas torrenciais que se viviam então na ilha.

Como o jornal espanhol La Vanguardia contava então aqui, Nadal tinha oferecido as instalações da sua academia de ténis, em Manacor, Maiorca, para instalar quem tivesse ficado desalojado em consequência das cheias. Além disso, decidiu ir para o terreno e, “como um qualquer voluntário”, ajudar nas tarefas de “limpeza” que era preciso executar. Neste caso, foi filmado numa aldeia, Sant Llorenç des Cardassar, que foi afetada pelas inundações (que provocaram dez mortes e um desaparecimento).

Como o jornal também explicava, Nadal vivia em Porto Cristo, a onze quilómetros de Sant Llorenç.

Neste tweet e vídeos publicados então no Youtube é possível ver o tenista, com a mesma roupa e no mesmo local, a ajudar nas limpezas de um dos locais cheios de água e lama, depois das cheias.

Amazing. Recovering from a knee injury, @RafaelNadal has been helping those affected by flash floods in Majorca. ???? (via Jordi Cotrina) pic.twitter.com/DJcQ5lMkL3 — Tennismash (@tennismash) October 10, 2018

Nessa altura, foi noticiado que Nadal tinha doado um milhão de euros para ajudar as vítimas. O tenista veio explicar que tinha participado nas operações de limpeza “enquanto cidadão”.

No caso das graves cheias em Valência, Nadal deixou uma mensagem na rede social X, falando num “dia triste de sofrimento e de dor” e da “dor de coração” que sentia ao ver as imagens. Lamentava também a perda dos familiares e amigos das vítimas. Mas não há notícia de que se tenha deslocado desta vez ao local das cheias.

Hoy ha sido un día triste con el sufrimiento y dolor causado por la Dana en nuestro país.

A todos nos duele el corazón viendo las imágenes.

Mi cariño y ánimo a todos los que han sufrido pérdidas de familiares y amigos.

Fuerza y ánimo para todos.

Rafa Nadal — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 30, 2024

Conclusão

A fotografia que está a circular de Rafael Nadal é de 2018, quando o tenista estava a ajudar na limpeza pós-cheias na ilha de Maiorca. Não foi tirada este ano, em Valência, como muitas publicações sugerem.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.