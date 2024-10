As redes sociais têm servido de palco para mais um rumor. Desta feita, a morte do antigo presidente de Cuba Raul Castro. Uma publicação que tem sido partilhada na internet e servido como mensagem de regozijo por Cuba poder “celebrar”. A notícia dá conta de que a alegada morte de Castro “marca o fim de uma era em Cuba”, mas ressalva que “a liberdade ainda não foi alcançada”. No texto, é assumido inequivocamente o “desaparecimento ” do antigo chefe de Estado que, de acordo com a mensagem, pode agora juntar-se “a Fidel Castro e Che Guevara”.

É certo que o estado de saúde de Raul Castro tem sido questionado ultimamente em várias notícias e artigos de jornal. Nos últimos dias saiu, por exemplo, o artigo do espanhol El Debate que refere que Raul Castro “foi tratado em 2021 a um cancro no esófago e no reto”, além de sofrer de “cirrose hepática crónica causada pelo vício que tinha de álcool”. O mesmo jornal apurou também, segundo fontes próximas do ex-presidente cubano, que “o mais jovem dos Castro permanece em Havana”, apesar do estado de saúde delicado e do “desfecho fatal que pode sofrer a qualquer momento”.

Também o En Segundos, jornal panamenho, e o El Nacional, da Venezuela, adiantaram no final de setembro que o antigo presidente cubano reapareceu em público num momento em que corriam “rumores sobre o seu estado de saúde”. Segundo as publicações, Raul Castro terá sido visto no dia 27 do mês passado a receber o Presidente vietnamita, To Lam, numa visita oficial a Cuba. A imagem em que os dois se cumprimentam com um aperto de mão foi cedida à comunicação social pela equipa da presidência cubana.

Os rumores chegaram também ao Perú. No jornal La República é explicado que, apesar de informações que circulam e que ditam a morte de Castro, nenhuma delas é oficial ou confirmada. Há apenas a certeza de que fontes próximas do ex-Presidente confirmam que o seu estado de saúde é vulnerável.

A origem do boato foi atribuída a Juan Almeida , um conhecido influencer nas redes sociais, no âmbito da análise e sátira política, e filho do antigo Comandante da Revolução Juan Almeida Bosque. Foi através de um vídeo no YouTube de quase duas horas que Juan Almeida afirmou que correm rumores sobre o estado de saúde do General: “Ligaram-me duas pessoas que me disseram que ele está muito, mas muito mal. No entanto, procurei em contas do X, nas rádios e na televisão cubana e há silêncio absoluto sobre o tema”, refere, citando informadores que garante serem fontes confiáveis.

Certo é que a morte de Raul Castro não foi, de facto, confirmada pela Presidência cubana, pelo Governo ou pelo Partido Comunista do país. Ao Observador, a Embaixada de Cuba em Portugal responde que “não recebeu nenhuma informação oficial de que Raul Castro tenha morrido”. Até à publicação deste Fact Check, não houve qualquer confirmação no sentido contrário.

Conclusão

É falso que o ex-Presidente de Cuba, Raul Castro, tenha morrido em setembro de 2024, com 93 anos. Não há, até agora, qualquer informação de fonte oficial que ateste que a notícia seja verdadeira.

