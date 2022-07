Volodymyr Zelensky aparece na primeira página desta alegada edição da revista Money montado num cavalo feito de dinheiro e acompanhado da frase “Aprenda como ele está a lavar dinheiro dos contribuintes americanos”. A publicação está a ser divulgada nas redes sociais acompanhada de uma frase que afirma que a revista apelidou Zelensky de “Rei da corrupção do ocidente”.

No canto superior direito desta imagem é possível ler @fjbusa. Trata-se de uma conta de Instagram, que se descreve como sendo de paródia e sátira, que publicou esta capa a 23 de junho.

Não é possível encontrar esta edição no website da revista Money. Através da ferramenta Tiny Eye, que serve para pesquisa de imagens online, rapidamente chegamos a uma edição de 2016 desta revista que tem muito em comum com a imagem divulgada nas redes sociais, mas apresenta também diferenças significativas.

Esta imagem mostra, em vez de Volodymyr Zelensky, o comediante John Oliver montado num cavalo feito de notas e acompanhado com a frase “Comediante e defensor do consumidor”. É esta a capa que aparece publicada nos arquivos do website da Money. Uma edição da revista que está também à venda no Ebay.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Reuters já desmentiu também publicações semelhantes à que analisamos neste artigo. À agência de notícias um representante da Money confirma que a revista nunca publicou a capa que está a circular nas redes sociais que tem Zelensky como protagonista.

Conclusão

A imagem foi alterada. A revista Money não publicou uma edição com Volodymyr Zelensky e não acusou o presidente ucraniano de “lavar dinheiro dos contribuintes americanos”. A versão original foi publicada em 2016 e tem como protagonista o comediante John Oliver.

Um representante da Money confirma que a revista não fez capa com o presidente ucraniano e a imagem não aparece nos arquivos disponibilizados no website desta publicação norte-americana. Além disso, a Money não publica edições em papel desde 2019.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.