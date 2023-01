A fotografia partilhada é clara: a Torre Eiffel, símbolo incontornável de Paris, iluminada com as cores e símbolos da Argentina. A publicação no Facebook afirma que o gesto aconteceu em jeito de homenagem, depois de a seleção sul-americana vencer o Mundial do Qatar, a 18 de dezembro. Contudo, a publicação é falsa.

Na publicação é possível ver duas capturas de ecrã, a partilhas feitas na rede social Twitter, em que ambos os autores atribuem a imagem à mesma homenagem. A imagem é falsa.

Trata-se de uma manipulação. Através de uma pesquisa no TinyEye, uma plataforma que localiza e identifica imagens na internet, é possível encontrar a imagem original que já é partilhada pelo menos desde 2015.

Há vários pontos que é possível comparar. A imagem adulterada foi escurecida e o enquadramento das duas é exatamente o mesmo. As duas contêm o mesmo elemento: um edifício iluminado do lado esquerdo da torre. Além disso, no cimo da torre é possível verificar que o reflexo da luz tem a mesma direção nas duas imagens.

Se a imagem for ampliada e escrutinada com mais atenção, também é possível identificar as estrelas por baixo do sol argentino. O que significa que o símbolo foi colocado já posteriormente, adulterando a imagem original.

Esta não é a primeira vez que a Torre Eiffel surge associada à alegação de que o monumento tinha sido iluminado para prestar homenagem a algum evento ou personalidade. Exemplo disso foi um fact check que o Observador publicou em que se analisava o argumento de que o mítico monumento parisiense tinha sido iluminado com as cores da bandeira do Brasil para assinalar a eleição de Jair Bolsonaro como Presidente, em 2019. A alegação era falsa, mas isso não significa que, em determinados momentos, a Torre Eiffel não seja, de facto, usada para marcar determinadas datas. Exemplos disso mesmo podem ser consultados na página oficial do monumento.

Conclusão

Uma publicação de Facebook, que também está a ser disseminada noutras redes sociais, mostra a Torre Eiffel, em Paris, iluminada com as cores e símbolos argentinos. A partilha afirma que se trata de um gesto que pretende homenagear a seleção sul-americana pela vitória no Mundial de 2022. Mas a informação é falsa, trata-se de uma imagem manipulada.