As imagens foram publicadas no Facebook e são acompanhadas de um texto que sugere que se está a olhar para um avião russo que foi abatido por defesas antiaéreas ucranianas. Mostram a queda de um caça em chamas, que ao embater no chão provoca uma bola de fogo e, depois, uma nuvem de fumo.

No entanto, o vídeo não mostra um momento do atual conflito na Ucrânia — o mesmo conteúdo já tinha sido publicado a 19 de março de 2011. O Channel 4 News publicou as imagens, que surgem acompanhadas de uma legenda que liga o vídeo à guerra na Líbia: “Um caça parece ter sido abatido sobre Benghazi. Há relatos de que as tropas do Coronel Gadaffi terão entrado na cidade da Líbia, apesar de pedidos de cessar-fogo”.

Na mesma data, a BBC News falava dos primeiros tiros disparados na Líbia, às 16h45m (GMT) daquele dia, para fazer cumprir a no-fly zone que tinha sido decretada pelas Nações Unidas.

O correspondente da Reuters na Líbia testemunhou a queda do caça. “Eu vi o avião a dirigir-se ao que parecia ser um alvo. Depois, foi atingido, incendiou-se e caiu numa nuvem de fumo negra.” Angus MacSwan adiantava, em março de 2011, que o jato “parecia estar a atacar instalações militares em Benghazi”, descreveu.

Também a AFP publicou o vídeo a 19 de março de 2011. As imagens surgem acompanhadas de uma descrição que afasta a possibilidade de este vídeo ter sido capturado na Ucrânia: “Rebeldes líbios abateram um avião que estava a bombardear Benghazi no sábado, numa altura em que a oposição acusa o governo de Moammar Gadhafi de desafiar apelos a um cessar fogo imediato.”

A Associated Press publicou as mesmas imagens e adianta que se trata de um avião que foi “abatido por rebeldes líbios em Bengahzi”.

Conclusão

As imagens foram captadas mais de uma década antes da invasão russa da Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro deste ano. São vários os meios de comunicação social que publicaram, logo a 19 de março de 2011, as imagens analisadas neste artigo. O vídeo não foi gravado na Ucrânia e, de acordo com a imprensa internacional, mostra a queda de um caça em Benghazi, na Líbia.

