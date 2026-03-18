Várias publicações que circulam nas redes sociais estão a partilhar um vídeo que alega mostrar um ataque a Telavive durante o atual conflito em curso no Médio Oriente. “Telavive enquanto defesas aéreas intercetam ataque com mísseis”, lê-se na legenda do vídeo.

Nas imagens, é visível uma grande área urbana e residencial, pontuada com colunas de fumo e o que parecem ser os sistemas de defesa antiaérea em ação.

No final de fevereiro, EUA e Israel lançaram uma operação militar contra o Irão que já provocou a morte a 1.200 pessoas, incluindo 200 mulheres e 200 crianças, segundo o Ministério da Saúde do Irão. Em Israel, morreram já 13 pessoas, depois de o Irão ter visado a capital, Telavive, e outras zonas do país. No dia 1 de março, por exemplo, um míssil lançado pelo Irão atingiu uma zona residencial da capital israelita, provocando um morto e dezenas de feridos.

No entanto, as imagens difundidas nas redes sociais não foram gravadas nas últimas semanas nem mostram um ataque a Telavive. Através de uma pesquisa no Google Imagens recorrendo a frames do vídeo em questão, é possível perceber que as imagens dizem respeito, sim, aos festejos dos adeptos do CR Belouizdad, na Argélia. No final de julho de 2020, este clube de Argel (a capital daquele país africano) sagrou-se campeão argelino pela 7ª vez na história, o que espoletou grandes festejos na zona central da cidade.

Durante vários dias, às 22 horas, os adeptos lançavam milhares de bombas de fumo e fogos de artifício, iluminando os céus de Argel. Segundo a imprensa argelina, os festejos eram visíveis a mais de 20 quilómetros de distância.

Conclusão

O vídeo partilhado nas redes sociais é verdadeiro mas mostra os festejos dos adeptos de uma equipa de futebol argelina, em 2020, e não um ataque à capital israelita, Telavive.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.