No Facebook e Instagram circula um vídeo que mostra o momento exato em que um sismo de alta magnitude atinge uma rua no Japão. Numa publicação de 10 de dezembro alega-se mesmo que se trata do terramoto sentido nesse dia no país.

“Um poderoso terremoto de magnitude 7.5 na costa nordeste do Japão desencadeou alertas de tsunami, evacuações em massa e pânico durante a madrugada, com pelo menos 30 pessoas feridas e 90.000 moradores levados para locais seguros”, destaca-se no post, em que se dava conta do “risco de fortes réplicas” e de um “alerta de ‘megaterremoto’ com duração de uma semana”.

As imagens são reais. No entanto, estão a ser partilhadas de forma descontextualizada, já que não foram captadas na semana passada, mas sim a 1 de janeiro de 2024, há quase dois anos. Prova disso são os vídeos publicados no YouTube em que esta gravação, captada do interior de um carro, é exibida com data de 11 de janeiro de 2024.

No vídeo ouvem-se várias pessoas a falar dentro do carro antes de o sismo começar a ser sentido e também são audíveis os gritos de uma mulher enquanto o abalo se intensifica e começam a cair destroços das habitações.

A gravação acabou por viralizar nas redes sociais por mostrar de forma tão evidente os estragos que decorrem no preciso momento do abalo. O sismo de dia de Ano Novo de 2024 foi o mais mortífero no Japão desde 2011, causando mais de 160 mortos, a maioria devido ao desabamento de prédios.

Já o forte sismo de 7.6 de magnitude que atingiu o norte do Japão no dia 8 de dezembro deste ano, e onde foram registadas ondas de tsunami de 70 centímetros, causou pelo menos 50 feridos, mas não há registo de mortos.

Conclusão

Um vídeo gravado de dentro de um carro que mostra o momento exato em que a terra abana no Japão está a ser partilhado como se fosse atual e reportasse o sismo que aconteceu no dia 8 de dezembro de 2025. A informação é falsa. As imagens remontam a janeiro de 2024, no primeiro dia do ano, quando um terramoto de magnitude 7.6 atingiu o Japão. Portanto, a sua partilha causa desinformação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: As alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.