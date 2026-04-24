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Depois da eliminação na Liga dos Campeões, não havia pior cenário para a redenção. Entre uma grande penalidade falhada e duas bolas nos postes, o Sporting conseguiu o mais complicado ao empatar um dérbi que tinha o Benfica na frente, viu um golo anulado a Rafael Nel mas perdeu mesmo em período de descontos com Rafa a sair do banco para decidir o encontro. O FC Porto tinha a passadeira (ainda) mais estendida para o título, a luta pelo segundo lugar ficava reaberta, o contexto de uma equipa fisicamente nos limites não podia ser mais desfavorável para jogar a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal no Dragão. Era quase como se a semana do tudo estivesse destinada a nada. Afinal, não era bem assim.
Em mais um encontro marcado por um incidente fora do relvado com a comitiva leonina, o Sporting fez das fraquezas forças, tornou-se quase um daqueles pugilistas que não consegue mais mas também recusa ir ao chão por não saber se ainda terá capacidade de levantar-se e segurou o nulo num encontro demasiado tático e com as melhores oportunidades a surgirem apenas nos descontos. Francesco Farioli falou de um FC Porto mais uma vez melhor em tudo que só não conseguiu marcar, Jan Bednarek queixou-se da arbitragem (e não faltaram lances polémicos na área e em termos disciplinares), Rui Borges e Rui Silva enalteceram o espírito de perseverança, resiliência e entreajuda mesmo perdendo Gonçalo Inácio e Hjulmand por lesão. Apenas pela terceira vez na história, numa série que não acontecia há 30 anos, os leões estão no Jamor pela terceira época consecutiva, tendo agora pela frente o Torreense, da Segunda Liga, que venceu o Fafe.
Segue-se agora mais uma ronda do Campeonato, com o Benfica a receber o Moreirense na Luz no sábado (18h). No domingo, o FC Porto desloca-se à Amadora para defrontar o Estrela (18h), seguindo-se a viagem do Sporting à Vila das Aves para defrontar o já condenado AVS (20h30). Durante a semana, e na primeira janela possível do calendário, os leões acertam calendário com a receção ao Tondela (quarta-feira, 20h15).
A semana ficará também marcada pela primeira mão das meias-finais das competições europeias, com o destaque a recair no Sp. Braga, única formação portuguesa ainda em prova que recebe o Friburgo no Minho na quinta-feira para a Liga Europa, à mesma hora do duelo inglês entre Nottingham Forest e Aston Villa (20h). Também na quinta-feira mas para a Liga Conferência há Rayo Vallecano-Estrasburgo e Shakhtar-Crystal Palace (20h). Antes joga-se a Liga dos Campeões, com o campeão europeu PSG a receber em Paris o Bayern na terça-feira (20h) e o Atl. Madrid a jogar no Metropolitano frente ao Arsenal na quarta-feira (20h), depois de uma semana em que os gunners perderam a liderança da Premier para o Manchester City.
Nas modalidades, os pavilhões prometem estar ao rubro com a decisão (ou o início) de várias competições. No futsal, o Benfica defronta esta sexta-feira o Nun’Álvares nas meias-finais da Taça de Portugal (18h), com o vencedor a ter pela frente na final de domingo (18h30) quem vencer no duelo entre Ferreira do Zêzere e Sporting (21h). Em paralelo, e também no domingo, Benfica ou Sp. Braga e Nun’Álvares ou Gondomar vão disputar a decisão feminina (14h). No hóquei em patins, Tomar recebe a Final Four da Taça de Portugal, com a final masculina entre Óquei de Barcelos ou Benfica e Póvoa ou Sporting no domingo às 18h, depois da decisão feminina entre Stuart Massamá ou Parede e Sanjoanense ou Benfica (14h). Já no voleibol, a final do Campeonato arranca no Pavilhão João Rocha com o Sporting a defrontar o Benfica no sábado (19h). Por fim, no andebol, o Sporting desloca-se esta sexta-feira ao Pavilhão da Luz para novo dérbi (19h30), com a possibilidade de festejar o título caso vença e o FC Porto escorregue depois frente ao Águas Santas (20h30).
Fora dos pavilhões, três grandes destaques nos próximos dias: o Masters 1.000 de Madrid em ténis, onde os portugueses Jaime Faria e Nuno Borges foram eliminados nas rondas iniciais; a Liège-Bastogne-Liège em ciclismo, outra clássica que volta a colocar este domingo Tadej Pogacar à prova, desta vez contra Paul Seixas, Remco Evenepoel ou Thomas Pidcock, entre outros; e o Grande Prémio de Espanha em MotoGP, com a qualificação e a corrida sprint este sábado (9h50 e 14h) e a prova principal no domingo (13h).
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