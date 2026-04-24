Segue-se agora mais uma ronda do Campeonato, com o Benfica a receber o Moreirense na Luz no sábado (18h). No domingo, o FC Porto desloca-se à Amadora para defrontar o Estrela (18h), seguindo-se a viagem do Sporting à Vila das Aves para defrontar o já condenado AVS (20h30). Durante a semana, e na primeira janela possível do calendário, os leões acertam calendário com a receção ao Tondela (quarta-feira, 20h15).

Nas modalidades, os pavilhões prometem estar ao rubro com a decisão (ou o início) de várias competições. No futsal, o Benfica defronta esta sexta-feira o Nun’Álvares nas meias-finais da Taça de Portugal (18h), com o vencedor a ter pela frente na final de domingo (18h30) quem vencer no duelo entre Ferreira do Zêzere e Sporting (21h). Em paralelo, e também no domingo, Benfica ou Sp. Braga e Nun’Álvares ou Gondomar vão disputar a decisão feminina (14h). No hóquei em patins, Tomar recebe a Final Four da Taça de Portugal, com a final masculina entre Óquei de Barcelos ou Benfica e Póvoa ou Sporting no domingo às 18h, depois da decisão feminina entre Stuart Massamá ou Parede e Sanjoanense ou Benfica (14h). Já no voleibol, a final do Campeonato arranca no Pavilhão João Rocha com o Sporting a defrontar o Benfica no sábado (19h). Por fim, no andebol, o Sporting desloca-se esta sexta-feira ao Pavilhão da Luz para novo dérbi (19h30), com a possibilidade de festejar o título caso vença e o FC Porto escorregue depois frente ao Águas Santas (20h30).