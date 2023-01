2023 será um ano em que deverão ressurgir velhas tensões que pensávamos estar ultrapassadas.

As preocupações de segurança que restringiram o comércio entre o Ocidente e a China deram lugar em 2022 a uma política protecionista no sentido clássico, isto é, com o objetivo de proteger os produtores nacionais em várias regiões. Como expliquei no meu artigo anterior, esta mudança foi muito óbvia nos Estados Unidos com o Inflation Reduction Act, que oferece apoios à compra de automóveis elétricos produzidos na América. Em 2023, a questão será saber se este é um caso isolado por parte dos Estados Unidos e qual será a resposta dos restantes países, em especial da União Europeia. Para já, a Presidente Von der Leyen mostrou bastante desagrado e uma inclinação para flexibilizar a política de concorrência que permita um aumento de escala das empresas europeias. No entanto não existem, por enquanto, sinais de uma retaliação direta.

Na política monetária, a principal preocupação em 2023 será a de saber se os Bancos Centrais conseguem conter a inflação, sem atirar a economia mundial para uma recessão aprofundada. Assim, é possível que se assista a algum abrandamento na escalada dos juros, e talvez até uma estabilização da política monetária até ao final do ano, sobretudo se as economias abrandarem no primeiro semestre.

O final do ano de 2022 foi marcado pelo fim da política COVID zero na China. A reabertura da economia chinesa poderá ser positiva para a recuperação mundial, mas as notícias que vêm da China, sobre a vaga praticamente incontrolável de uma nova variante, têm levantado a hipótese de um regresso a restrições, por exemplo de entrada de voos vindos da China, no resto do mundo. Na maioria dos países avançados, onde a cobertura de vacinas eficientes é elevada, isto não deverá causar problemas graves, mas os países emergentes continuam mais vulneráveis a novas vagas de COVID. Para além do mais, os potenciais efeitos do aumento dos preços energéticos no caso de recuperação da procura chinesa tornam os efeitos económicos globais mais difíceis de antecipar.

