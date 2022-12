No artigo que escrevi em dezembro de 2021 sobre as previsões para economia em 2022 , não estive muito longe da verdade no que diz respeito à belicosidade da Rússia, ao regresso da inflação, que por essa altura já começava a dar sinais de aceleração antes mesmo da invasão da Ucrânia pela Rússia, e à desaceleração da China, de facto mais intensa do que antecipado devido à política “Covid Zero” que Beijing só abandonou nas últimas semanas. As minhas expetativas mais negativas nessa altura vieram, infelizmente, a concretizar-se.

Pelo lado positivo, acreditei que haveria um reforço das políticas para a transição energética, o que se veio a verificar, não só na Europa, devido à urgência de substituição do gás e do petróleo russo, como nos Estados Unidos com o novo Inflation Reduction Act do Presidente Biden. No capítulo dedicado às energias renováveis e à transição climática a Administração prevê gastar quase 400 mil milhões de dólares nos próximos dez anos. Para efeitos de comparação, o pacote Europeu do Plano de Recuperação e Resiliência dedicado a investimentos ambientais até 2026 é inferior a 300 mil milhões de euros.

Mas em 2021 não identifiquei o que viria a ser um sinal político importante na Europa: a capacidade de resposta conjunta à guerra na Ucrânia, que, apesar dos altos e baixos, tem sido razoavelmente constante e liderada por uma Comissão Europeia muito determinada. Sobretudo no que diz respeito às sanções à Rússia, o consenso que foi possível alcançar nesta crise foi superior ao que a maioria dos analistas poderia ter antecipado, especialmente considerando o impacto que tiveram sobre o mercado energético e a dependência energética da Alemanha e do Leste da Europa face à Rússia até ao ano passado.

Não falei sobre o Brexit, que pensei estar num processo de consolidação, não especialmente positivo para o Reino Unido ou para a Europa, mas a caminho de uma relação mais estável. A confusão política que o Reino Unido viveu no Outono, com impacto nos mercados financeiros, pareceu mais ser um clássico italiano do que britânico, embora a situação aparente estar, por agora, sanada.

