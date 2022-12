Esta semana vim aos EUA para uma conferência de estudos de segurança. Viajar é, como diziam os clássicos, sempre uma educação. O que aprendi ou reaprendi desta vez?

A guerra da Ucrânia, os EUA e nós

Este foi o tema incontornável da conferência em que participei, reunindo especialistas de todos os EUA e não só, na Universidade da Flórida. Foi assim nas sessões de trabalho e nos momentos informais, embora à partida a conferência abrangesse todos os temas de segurança global. No meio de muitas incertezas, ficou evidente que, se há europeus que acham que os EUA estão a lucrar com guerra, entre os especialistas norte-americanos é muito claro que são eles que continuam a garantir o essencial da segurança da Europa. E têm dados sólidos para o afirmar, em termos de quem forneceu mais dinheiro e mais armas à Ucrânia, para não falar dos mais de 100.000 soldados norte-americanos na Europa, nomeadamente nos países da linha da frente com a Rússia.

Aqueles que acham que o problema de falta de paciência com uma certa complacência europeia no campo da defesa se resume a Trump estão iludidos. É fundamental que as promessas europeias de investimento reforçado na sua defesa se concretizem, se traduzam em capacidades militares efetivas e em disponibilidade para as usar, pelo menos na defesa da Europa e na gestão de crises na sua vizinhança próxima. Caso contrário iremos reforçar uma corrente mais isolacionista e mais nacionalista nos EUA, pondo a NATO em risco, se não de extinção, pelo menos de paralisia. Imaginam o que seria a Europa enfrentar a invasão russa da Ucrânia com Trump na Casa Branca? A maioria das elites europeias não quer pensar num mundo sem os EUA ativamente envolvidos na segurança europeia. Mas é bom que percebam que a possibilidade existe e ajam em conformidade. Trump pode estar em queda nas sondagens. Mas a tendência para maior retraimento, e maior atenção ao Indo-Pacífico, vai para além dele ou do Partido Republicano.

