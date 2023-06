1 Confesso que estou como a maior parte dos portugueses estarão: cansado dos sucessivos casos e casinhos do Governo de António Costa. Uns mais importantes do que outros — mesmo assim nada que suplante aquilo que é verdadeiramente essencial: a ausência de políticas públicas reformistas que tenham o desígnio de alcançar a média da riqueza e do poder de compra dos 27 países da União Europeia.

E não, os fogachos inconsequentes (por não serem constantes e estruturais) do crescimento do PIB não fazem com tal desígnio seja assumido.

Ficamos cansados dos inúmeros casos que marcaram a vida desta maioria absoluta desde março de 2022 e verdadeiramente enjoados dos sucessivos episódios da telenovela da Comissão Parlamentar de Inquérito da gestão da TAP — algo que os spin doctors do Governo anteciparam, e bem.

