Amanhã é a data principal do calendário litúrgico: a Páscoa da Ressurreição de Cristo. Para esta solenidade, prepararam-se os cristãos ao longo dos quarenta dias da Quaresma, iniciada na quarta-feira de cinzas e concluída no Tríduo Pascal. A Páscoa não se esgota, contudo, no domingo em que ocorre a sua celebração litúrgica e que, por ser uma festa móvel, varia todos os anos. Com efeito, durante as sete semanas posteriores – o Tempo Pascal – perdura a comemoração da ressurreição de Jesus, que termina com a festa da vinda do Espírito Santo, ou Pentecostes.

Depois desta solenidade, regressa-se ao Tempo Comum, que não está centrado em nenhum mistério cristão em particular, mas a Páscoa continua presente: todos os primeiros dias da semana, ou domingos, são também Páscoa.

A liturgia católica conhece dois ciclos: o anual, que se inicia com o Advento, a que se segue depois o Natal e o Tempo Comum, interrompido pela Quaresma e pelo Tempo Pascal; e o semanal, que tem dois dias especiais: a sexta-feira e o domingo. O primeiro, por ser aquele em que Jesus foi crucificado é, por assim dizer, a Quaresma semanal e, por isso, todas as sextas-feiras do ano, excepto as que coincidam com alguma solenidade, são dias penitenciais e é obrigatória a abstinência, na forma prescrita pela Igreja, para todos os fiéis que se encontrem de saúde e tenham mais de 14 anos. Por sua vez, o dia do Senhor, ou domingo, é sempre festa, porque foi quando Jesus Cristo ressuscitou. Por isso, nesse dia, ou na sua véspera à tarde, é obrigatória, sob pena de pecado grave ou mortal, a assistência presencial à Eucaristia, excepto a quem esteja impossibilitado.

