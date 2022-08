Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Globe Theatre, antigo teatro de Shakespeare em Londres, anunciou que vai encenar uma nova peça sobre Joana d’Arc em que a protagonista é não-binária e usa os pronomes they/them. Como a Donzela d’Orleães às tantas se veste de rapaz para ir combater ingleses, o transactivismo diz que, então, é porque não era uma mulher, mas sim um homem. Imediatamente, houve protestos por parte de feministas que consideram que se trata do apagamento de um símbolo da luta das mulheres por direitos iguais aos homens, já que Joana d’Arc desafiou convenções sociais e de género para mostrar que uma mulher tinha a mesma valia que um homem. Vai-se a ver e cai tudo pela base, uma vez que Joana d’Arc afinal era um rapaz. As feministas queixam-se da misoginia desta apropriação iconográfica. Uma reclamação que tem tudo para crescer, principalmente desde que uma figura pública com o estatuto de JK Rowling resolveu entrar na refrega com essa nova forma de protesto social que é o retuíte. Ou pode ter sido o like, não sei bem.

(A verdade é que não é a primeira vez que a roupa masculina de Joana d’Arc é motivo de polémica. No século XV, foi razão para a considerarem herege, no século XXI é razão para a considerarem homem. Os beatos de hoje em dia continuam obcecados com as opções estéticas de Joana d’Arc.)

A grande questão é: esta nova peça enquadra-se no âmbito da liberdade artística do autor ou, pelo contrário, extravasa esses limites e é uma reescrita da história, ainda para mais com consequências nefastas para um grupo tradicionalmente diminuído como é o das mulheres? Quer dizer, na realidade, essa é a segunda grande questão. A primeira é “o que é que este tema interessa?”, mas isso é porque eu sou um homem hetero patriarca cis branco (agora ligeiramente bronzeado) ocidental sexy europeu privilegiado, e estas querelas entre feministas e transactivistas não me afectam, pois estou repimpado cá em cima a ver a arraia-miúda à bulha.

Por um lado, a fita das feministas é embirração. Estão a focar-se num pormenor secundário. Numa história sobre uma pessoa que convence toda a gente a ir para a guerra porque um anjo lhe apareceu a dizer que ia ser giro, considerar-se que o que é inverosímil é a pessoa ser trans, parece-me um preciosismo. Até porque a figura de Joana d’Arc já foi alvo de variadas interpretações artísticas, desde uma sindicalista na Chicago de 1920 até uma ET predadora sexual, e ninguém se aborreceu por aí além. E nem sequer é a primeira vez que é levantada a questão da ambiguidade sexual de Joana d’Arc numa peça. Ingrid Bergman, quando explicou a George Bernard Shaw porque é que não protagonizaria a sua peça Santa Joana, disse-lhe: “Eu gostava da outra Joana, a que era uma rapariga. A sua é um rapaz.”

