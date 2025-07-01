A guerra que consome, aos dias de hoje, o Médio Oriente não começou com o estrondo das bombas americanas, através dos tão conhecidos B-2, a 21 de junho, nem com o zumbido dos caças israelitas na noite de 12 para 13 de junho. Na verdade, este conflito começou há quase meio século, em 1979, nas ruas de Teerão, com a queda do Xá e a ascensão de um regime cuja identidade se forjou na hostilidade ao Ocidente. Os ataques deste mês não são a causa da doença, mas apenas a febre que finalmente irrompeu, a consequência inevitável de décadas de uma arquitetura de desconfiança que foi meticulosamente construída por todos os lados.

Este artigo defende que a sequência de eventos, que culminou na guerra aberta, é a prova final de uma tragédia anunciada. Demonstra um sistema de segurança regional falido, onde um ator, sentindo uma ameaça existencial, se sentiu compelido a agir unilateralmente, criando um caos tão perigoso que forçou o seu principal aliado a intervir, não por escolha, mas por necessidade. Para entender esta catástrofe, é preciso analisar não só a longa história da desconfiança, mas a lógica febril que ditou as ações de Israel e, subsequentemente, a entrada, calculada, dos Estados Unidos no abismo.

A Arquitetura da Desconfiança: Os Três Pilares da Tragédia

Esta tragédia geopolítica assenta numa arquitetura de desconfiança meticulosamente construída ao longo de décadas, reforçada por três pilares que se alimentaram mutuamente até o colapso se tornar inevitável. O primeiro pilar é a ferida histórica e o espelho ideológico que dela resultou. A desconfiança não nasceu do vácuo; tem uma certidão de nascimento em 1953, quando um golpe orquestrado pela CIA para derrubar o Primeiro-Ministro Mohammad Mosaddegh cimentou no Irão a convicção de que a sua soberania seria sempre secundária aos interesses ocidentais. A Revolução Islâmica de 1979, com a sua retórica do “Grande Satã” e a negação do direito de Israel a existir, foi a resposta violenta a essa memória, forjando por sua vez em Washington e Tel Aviv um medo simétrico e intransigente de um regime teocrático e expansionista. Foi sobre este alicerce de hostilidade que se ergueu o segundo pilar: o paradoxo nuclear. O programa atómico tornou-se o palco principal para esta peça, onde cada passo do Irão para se defender, envolto em secretismo após a revelação das suas instalações clandestinas em Natanz e Fordow, era visto como um ato de agressão. O acordo nuclear de 2015 (JCPOA) foi a única e frágil tentativa de quebrar este ciclo, mas a sua morte em 2018, com a retirada unilateral dos EUA e a subsequente aceleração do enriquecimento de urânio pelo Irão, eliminou a última saída de emergência diplomática. Finalmente, o terceiro pilar foi a perigosa ilusão de uma “guerra controlada”. Paralelamente à contenda nuclear, a desconfiança mútua manifestava-se de forma ainda mais direta no campo de batalha regional. A doutrina de “defesa avançada” do Irão, através de aliados como o Hezbollah, foi concebida como um escudo, mas vista em Israel como um cerco, justificando a sua própria doutrina de ataques preventivos contínuos, a “Guerra entre Guerras”. Juntos, estes três pilares – uma ferida histórica, um paradoxo nuclear e uma guerra-sombra aceite por ambos os lados – criaram um sistema fechado, uma espiral de violência onde cada ação defensiva era, invariavelmente, o prelúdio da próxima escalada.

A Ruptura Unilateral e a Semana do Caos

A escalada final começou em abril de 2024, com um ataque israelita ao consulado iraniano em Damasco, seguido por uma retaliação iraniana sem precedentes com mais de 300 mísseis e drones contra Israel. Este evento estilhaçou as “regras” da guerra-sombra. Foi neste novo paradigma que Israel tomou a decisão unilateral de lançar a sua campanha aérea a 12 e 13 de junho de 2025.

A decisão de atacar sozinho não nasceu no vácuo, mas foi o produto de três convicções cimentadas na sua liderança: o fracasso da diplomacia para travar um programa nuclear no limiar da capacidade militar; o medo da hesitação americana em agir num momento considerado por Israel como de “minutos para a meia-noite”; e a lógica da sua própria doutrina de ação preventiva (Mabam), que viu este ataque como a sua extensão final e mais drástica.

O ataque inicial de Israel, visando locais como Natanz e assassinando cientistas e comandantes, foi um sucesso tático parcial. Causou danos significativos, mas desencadeou o caos. A retaliação iraniana foi imediata e assimétrica, com ataques de milícias a bases dos EUA e o lançamento de mísseis que mataram e feriram dezenas em Israel, mergulhando a região numa crise febril. O mundo assistiu à escalada dos preços do petróleo e a reuniões de emergência na ONU. Crucialmente, o ataque israelita não conseguiu neutralizar os alvos mais fortificados, como Fordow. Israel tinha, assim, criado o pior dos cenários: tinha provocado o urso, mas não o tinha matado, dando ao Irão a justificação final para correr para a bomba em segredo.

A Entrada Americana e a Lógica da Escalada

Foi neste contexto de um trabalho perigosamente a meio que os Estados Unidos intervieram na noite de 21 de junho. Numa declaração à nação, o Presidente Donald Trump anunciou “ataques massivos de precisão” contra as instalações de Fordow, Natanz e Isfahan. A sua entrada no conflito não foi, no entanto, um ato de apoio entusiástico, mas sim uma decisão calculada, nascida de um trio de imperativos estratégicos. Em primeiro lugar, tratava-se de remediar um fracasso estratégico iminente. A administração americana percebeu que a ação israelita, embora danosa, criara uma situação insustentável ao deixar intacta a instalação de Fordow, o coração fortificado do programa. Os EUA tiveram de intervir para “terminar o trabalho”, usando as suas bombas “bunker buster” (MOP de 30.000 libras), que só eles possuem, para eliminar uma ameaça que Israel não conseguia alcançar. Para além desta necessidade militar, a intervenção visava restaurar a ordem e a dissuasão. O caos da semana de 12 a 21 de junho demonstrou uma perigosa perda de controlo, e ao intervir com uma força esmagadora, os EUA enviaram uma mensagem inequívoca a todos os atores – incluindo a Rússia e a China – de que eram eles que iriam gerir a crise e definir os limites. Finalmente, esta demonstração de força tinha também um duplo destinatário: Israel. Ao mesmo tempo que protegiam o seu aliado da retaliação iraniana, os EUA continham o seu desespero, evitando que Israel tomasse medidas ainda mais drásticas e incontroláveis. A intervenção foi, portanto, uma complexa mistura de necessidade tática, reafirmação estratégica e gestão de crise de um aliado – um ato para terminar a guerra nos termos da América, e não nos do caos.

O Futuro Incerto: Riscos e Possíveis Cenários

A intervenção dos EUA tornou o conflito mais decisivo, mas também mais perigoso. Os cenários futuros, debatidos em editoriais e análises de emergência, são sombrios:

Cenário 1: A Guerra Total. A intervenção americana pode ser vista por Teerão como uma declaração de guerra total, levando à retaliação massiva. O arsenal do Hezbollah, o fecho do Estreito de Ormuz e ataques diretos a bases americanas resultariam numa conflagração regional.

Cenário 2: A Paz Armada e a Proliferação Oculta. O Irão, sentindo que o Tratado de Não Proliferação (TNP) não o protegeu, abandona-o e inicia um programa secreto para a bomba. Isto desencadearia uma corrida às armas nucleares no Médio Oriente, com a Arábia Saudita e outros a sentirem-se compelidos a seguir o mesmo caminho.

Cenário 3: O Choque Diplomático. Paradoxalmente, a visão do abismo da guerra total pode criar uma nova, ainda que remota, oportunidade. Com os EUA agora diretamente envolvidos, a pressão para encontrar uma “rampa de saída” diplomática é imensa, forçando a busca por uma “grande barganha” que evite a catástrofe.

Conclusão

A sequência de eventos de junho de 2025 é a ilustração perfeita da anatomia de uma tragédia geopolítica. Mostra como um ator, movido por um medo existencial legítimo, pode tomar uma decisão unilateral que, por sua vez, força a mão de outros, criando uma cascata de reações que ninguém controla totalmente. A guerra não começou por um plano coordenado, mas por um ato de desespero que, tal como uma avalanche, foi arrastando tudo à sua frente. A questão que permanece é se esta demonstração terrível da interconexão do conflito servirá de lição, forçando os líderes a procurar a “rampa de saída” diplomática, ou se a lógica da escalada, uma vez posta em movimento, é já uma força imparável.