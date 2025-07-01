A guerra que consome, aos dias de hoje, o Médio Oriente não começou com o  estrondo das bombas americanas, através dos tão conhecidos B-2, a 21 de junho,  nem com o zumbido dos caças israelitas na noite de 12 para 13 de junho. Na verdade,  este conflito começou há quase meio século, em 1979, nas ruas de Teerão, com a  queda do Xá e a ascensão de um regime cuja identidade se forjou na hostilidade ao  Ocidente. Os ataques deste mês não são a causa da doença, mas apenas a febre  que finalmente irrompeu, a consequência inevitável de décadas de uma arquitetura  de desconfiança que foi meticulosamente construída por todos os lados.

Este artigo defende que a sequência de eventos, que culminou na guerra aberta, é a  prova final de uma tragédia anunciada. Demonstra um sistema de segurança regional  falido, onde um ator, sentindo uma ameaça existencial, se sentiu compelido a agir  unilateralmente, criando um caos tão perigoso que forçou o seu principal aliado a  intervir, não por escolha, mas por necessidade. Para entender esta catástrofe, é  preciso analisar não só a longa história da desconfiança, mas a lógica febril que ditou  as ações de Israel e, subsequentemente, a entrada, calculada, dos Estados Unidos  no abismo.

A Arquitetura da Desconfiança: Os Três Pilares da Tragédia 

Esta tragédia geopolítica assenta numa arquitetura de desconfiança meticulosamente  construída ao longo de décadas, reforçada por três pilares que se alimentaram  mutuamente até o colapso se tornar inevitável. O primeiro pilar é a ferida histórica  e o espelho ideológico que dela resultou. A desconfiança não nasceu do vácuo;  tem uma certidão de nascimento em 1953, quando um golpe orquestrado pela CIA  para derrubar o Primeiro-Ministro Mohammad Mosaddegh cimentou no Irão a  convicção de que a sua soberania seria sempre secundária aos interesses ocidentais.  A Revolução Islâmica de 1979, com a sua retórica do “Grande Satã” e a negação do  direito de Israel a existir, foi a resposta violenta a essa memória, forjando por sua vez em Washington e Tel Aviv um medo simétrico e intransigente de um regime teocrático  e expansionista. Foi sobre este alicerce de hostilidade que se ergueu o segundo  pilar: o paradoxo nuclear. O programa atómico tornou-se o palco principal para esta  peça, onde cada passo do Irão para se defender, envolto em secretismo após a  revelação das suas instalações clandestinas em Natanz e Fordow, era visto como um  ato de agressão. O acordo nuclear de 2015 (JCPOA) foi a única e frágil tentativa de  quebrar este ciclo, mas a sua morte em 2018, com a retirada unilateral dos EUA e a  subsequente aceleração do enriquecimento de urânio pelo Irão, eliminou a última  saída de emergência diplomática. Finalmente, o terceiro pilar foi a perigosa ilusão  de uma “guerra controlada”. Paralelamente à contenda nuclear, a desconfiança  mútua manifestava-se de forma ainda mais direta no campo de batalha regional. A  doutrina de “defesa avançada” do Irão, através de aliados como o Hezbollah, foi  concebida como um escudo, mas vista em Israel como um cerco, justificando a sua  própria doutrina de ataques preventivos contínuos, a “Guerra entre Guerras”. Juntos,  estes três pilares – uma ferida histórica, um paradoxo nuclear e uma guerra-sombra  aceite por ambos os lados – criaram um sistema fechado, uma espiral de violência  onde cada ação defensiva era, invariavelmente, o prelúdio da próxima escalada.

A Ruptura Unilateral e a Semana do Caos 

A escalada final começou em abril de 2024, com um ataque israelita ao consulado  iraniano em Damasco, seguido por uma retaliação iraniana sem precedentes com  mais de 300 mísseis e drones contra Israel. Este evento estilhaçou as “regras” da  guerra-sombra. Foi neste novo paradigma que Israel tomou a decisão unilateral de  lançar a sua campanha aérea a 12 e 13 de junho de 2025.

A decisão de atacar sozinho não nasceu no vácuo, mas foi o produto de três  convicções cimentadas na sua liderança: o fracasso da diplomacia para travar um  programa nuclear no limiar da capacidade militar; o medo da hesitação americana em agir num momento considerado por Israel como de “minutos para a meia-noite”;  e a lógica da sua própria doutrina de ação preventiva (Mabam), que viu este ataque  como a sua extensão final e mais drástica.

O ataque inicial de Israel, visando locais como Natanz e assassinando cientistas e  comandantes, foi um sucesso tático parcial. Causou danos significativos, mas  desencadeou o caos. A retaliação iraniana foi imediata e assimétrica, com ataques de  milícias a bases dos EUA e o lançamento de mísseis que mataram e feriram dezenas  em Israel, mergulhando a região numa crise febril. O mundo assistiu à escalada dos  preços do petróleo e a reuniões de emergência na ONU. Crucialmente, o ataque israelita não conseguiu neutralizar os alvos mais fortificados, como Fordow. Israel  tinha, assim, criado o pior dos cenários: tinha provocado o urso, mas não o tinha  matado, dando ao Irão a justificação final para correr para a bomba em segredo.

A Entrada Americana e a Lógica da Escalada 

Foi neste contexto de um trabalho perigosamente a meio que os Estados Unidos  intervieram na noite de 21 de junho. Numa declaração à nação, o Presidente Donald  Trump anunciou “ataques massivos de precisão” contra as instalações de Fordow,  Natanz e Isfahan. A sua entrada no conflito não foi, no entanto, um ato de apoio  entusiástico, mas sim uma decisão calculada, nascida de um trio de imperativos  estratégicos. Em primeiro lugar, tratava-se de remediar um fracasso estratégico  iminente. A administração americana percebeu que a ação israelita, embora danosa,  criara uma situação insustentável ao deixar intacta a instalação de Fordow, o coração  fortificado do programa. Os EUA tiveram de intervir para “terminar o trabalho”, usando  as suas bombas “bunker buster” (MOP de 30.000 libras), que só eles possuem, para  eliminar uma ameaça que Israel não conseguia alcançar. Para além desta  necessidade militar, a intervenção visava restaurar a ordem e a dissuasão. O  caos da semana de 12 a 21 de junho demonstrou uma perigosa perda de controlo, e  ao intervir com uma força esmagadora, os EUA enviaram uma mensagem inequívoca  a todos os atores – incluindo a Rússia e a China – de que eram eles que iriam gerir a  crise e definir os limites. Finalmente, esta demonstração de força tinha também  um duplo destinatário: Israel. Ao mesmo tempo que protegiam o seu aliado da  retaliação iraniana, os EUA continham o seu desespero, evitando que Israel tomasse  medidas ainda mais drásticas e incontroláveis. A intervenção foi, portanto, uma  complexa mistura de necessidade tática, reafirmação estratégica e gestão de crise de  um aliado – um ato para terminar a guerra nos termos da América, e não nos do caos.

O Futuro Incerto: Riscos e Possíveis Cenários 

A intervenção dos EUA tornou o conflito mais decisivo, mas também mais perigoso.  Os cenários futuros, debatidos em editoriais e análises de emergência, são sombrios:

Cenário 1: A Guerra Total. A intervenção americana pode ser vista por Teerão como  uma declaração de guerra total, levando à retaliação massiva. O arsenal do Hezbollah, o fecho do Estreito de Ormuz e ataques diretos a bases americanas  resultariam numa conflagração regional.

Cenário 2: A Paz Armada e a Proliferação Oculta. O Irão, sentindo que o Tratado de  Não Proliferação (TNP) não o protegeu, abandona-o e inicia um programa secreto  para a bomba. Isto desencadearia uma corrida às armas nucleares no Médio Oriente,  com a Arábia Saudita e outros a sentirem-se compelidos a seguir o mesmo caminho.

Cenário 3: O Choque Diplomático. Paradoxalmente, a visão do abismo da guerra  total pode criar uma nova, ainda que remota, oportunidade. Com os EUA agora  diretamente envolvidos, a pressão para encontrar uma “rampa de saída” diplomática  é imensa, forçando a busca por uma “grande barganha” que evite a catástrofe.

Conclusão 

A sequência de eventos de junho de 2025 é a ilustração perfeita da anatomia de uma  tragédia geopolítica. Mostra como um ator, movido por um medo existencial legítimo,  pode tomar uma decisão unilateral que, por sua vez, força a mão de outros, criando  uma cascata de reações que ninguém controla totalmente. A guerra não começou por  um plano coordenado, mas por um ato de desespero que, tal como uma avalanche,  foi arrastando tudo à sua frente. A questão que permanece é se esta demonstração  terrível da interconexão do conflito servirá de lição, forçando os líderes a procurar a  “rampa de saída” diplomática, ou se a lógica da escalada, uma vez posta em  movimento, é já uma força imparável.