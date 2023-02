Ficar no meio da ponte, sem deixar funcionar o mercado nem optar pelo planeamento e decisão central é sempre a pior das soluções. Ficamos sempre com o pior dos dois mundos. E é nessa situação que tem vivido o sector da habitação, com vantagens para as construtoras e para quem tem muito dinheiro ou para quem não tem nada. A classe média acaba por ser a que fica em pior situação, sem dinheiro para arrendar nem para comprar. Temos de escolher se queremos uma habitação que pertence ao Estado ou se queremos os mecanismos de mercados a funcionar. E esta escolha não impede que o Estado tenha também património, casas para arrendar, que não sejam apenas para os que estão mais desprotegidos. E o Governo tem de ser mais corajoso a retirar benefícios fiscais que hoje são desnecessários.

Como é que chegámos a este ponto?

De repente Portugal ficou na moda porque é um país barato, com bom clima e seguro e, ainda apor cima, oferece benefícios fiscais para residentes não habituais, profissões de elevado valor acrescentado e nómadas digitais e tem condições muito atrativas para vistos “gold” que dão acesso a toda a União. Ou seja, o Estado aumentou a procura de habitação em Portugal para quem quer pagar poucos impostos ou entrar no espaço europeu, acrescentando procura à procura já existente para alojar os turistas.

Primeiro efeito está visto: aumento da procura de habitação por via do crescimento do turismo, mas também induzida pelas medidas fiscais – algumas que remontam a 2009, quando fazia sentido atrair investimento para o país que estava a entrar em bancarrota. Ou seja, as políticas públicas têm atirado achas para a fogueira, que já ia alta, da procura de casas. Como a oferta não reagiu à mesma velocidade da procura, obviamente que os preços subiram,

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.