Ouvimos frequentemente que as redes sociais estão a matar a democracia. O argumento é simples: a desinformação nelas propagada ora transforma as atitudes políticas dos eleitores, ora desmobiliza-os, deixando-os mais apáticos e levando-os a aceitar inconscientemente procedimentos e práticas políticas pouco recomendáveis. Estas campanhas de desinformação, de acordo ainda com o mesmo argumentário, são organizadas e levadas a cabo por actores externos como o governo russo ou por grupos extremistas. Frequentemente, ouvimos também que as redes sociais levaram a um aumento do discurso de ódio e da polarização política. Mas será tudo isto realmente verdade?

Esta semana foi publicado na Nature Communications, uma das mais reputadas revistas científicas, um estudo muito importante realizado por investigadores do Center for Social Media and Politics da New York University, um dos mais reputados centros de investigação desta área. O estudo analisa a campanha de influência russa levada a cabo no Twitter durante as eleições norte-americanas de 2016, que elegeram Donald Trump como presidente dos EUA, bem como os seus efeitos nos eleitores. Contrariando a crença popular, os investigadores concluem que não existe evidência suficiente para afirmar que a exposição de alguns utilizadores a conteúdo produzido por contas associadas à campanha russa de tentativa de influência nas eleições norte-americanas alterou significativamente as suas opiniões políticas ou o seu sentido de voto.

Existem várias razões para que os efeitos encontrados sejam muito pequenos ou mesmo nulos. Em primeiro lugar, o conteúdo propagado por este tipo de campanha extremista é normalmente consumido por uma pequeníssima proporção de eleitores e utilizadores de redes sociais. Neste caso, por exemplo, 70% do conteúdo foi consumido por apenas 1% dos utilizadores. Segundo, este 1% é, geralmente, um eleitorado que já se encontra radicalizado ou, pelo menos, altamente politizado e, em geral, já concorda com a direcção política do conteúdo que está a consumir. Neste caso, a maioria dos utilizadores que consumiram o conteúdo da campanha russa já eram apoiantes convictos do Partido Republicano e já iriam votar em Donald Trump, mesmo que a campanha de influência russa nunca tivesse ocorrido.

Finalmente, o estudo diz-nos também algo que deveria ser do senso comum: os utilizadores das redes sociais não consomem apenas um único conteúdo — um tweet ou um post de Facebook — durante a campanha eleitoral, nem consomem informação de apenas uma única fonte. Na verdade, a grande maioria dos utilizadores é simultaneamente exposto a uma grande multiplicidade de fontes e conteúdos. Mesmo olhando apenas para aquele grupo restrito de utilizadores que consumiu algum tipo de “informação russa” durante a campanha eleitoral norte-americana de 2016, os investigadores concluem que o mesmo grupo foi simultaneamente muito mais exposto a conteúdo proveniente de órgãos de informação norte-americanos e de contas de políticos e candidatos norte-americanos. No último mês da campanha, o utilizador médio foi exposto a 4 posts por dia provenientes de contas ligadas à campanha de desinformação russa. Ao mesmo tempo, foi também exposto a 106 posts por dia provenientes de órgãos informativos norte-americanos e 35 posts provenientes de contas de políticos norte-americanos. Assim, é natural que os efeitos da campanha russa sejam diminutos ou nulos. Não tem sentido pensar que um eleitor altera todo o seu perfil de preferências políticas porque observou um ou dois posts nas redes sociais e, simultaneamente, não seja minimamente influenciado por centenas de outros posts e conteúdo informativo. Algum de nós é genuinamente convencido por algo que apenas viu uma vez, de forma fugaz, e que ainda por cima veio de uma fonte pouco conhecida ou reputada?

