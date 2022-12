Portugal é um país cuja popularidade dos animais de companhia é particularmente elevada, quando comparada proporcionalmente a outros países. O cão é, invariavelmente, uma das figuras que mais sobressai neste panorama.

Por todos sabido como descendente do lobo, o que define a espécie canina que tão bem conhecemos é a sua íntima e profunda conexão com o ser humano. E foi precisamente esse um dos principais motivos que permitiu a sua evolução a partir dos seus antepassados – a capacidade de nos entender.

Muitas vezes apelidados de melhor amigo dos humanos, os cães são indiscutivelmente um animal fascinante e, por isso, alvo de estudos cada vez mais específicos e aprofundados. Companheirismo e lealdade são, com maior frequência, as características que lhes são reconhecidas, mas estão (muito) longe de ser as únicas.

Para além do carácter e personalidade que tanto apreciamos neles, os cães aportam também uma série de benefícios comprovados para a nossa saúde e bem-estar.

Começando pelas etapas iniciais da nossa vida, vários estudos comprovaram que a presença de cães em casa é altamente benéfica para bebés e crianças, ajudando a fortalecer o seu sistema imunitário. Tratando-se de animais que transportam uma elevada quantidade de micróbios para o lar, a presença constante destes contribui significativamente para a criação de resistências nas pessoas, estando os pequenos menos sujeitos a alergias no futuro.

A redução no risco de doenças cardiovasculares e diabetes são outras das vantagens associadas a ter um cão. Isto sempre e quando se cumpra uma premissa que requer tempo e disponibilidade: passear regularmente com eles. E, por falar em diabetes, há cães treinados especificamente para, através do seu olfato, detetar as oscilações dos níveis de glicemia nas pessoas com diabetes, alertando-as quando estão perigosamente baixos.

Este são apenas alguns dos exemplos, mas há vários outros. Segundo a American Heart Association, ter um cão ajuda-nos a aumentar a nossa interação social, a prevenir doenças crónicas e o simples gesto de os acariciar contribui para a redução da nossa pressão arterial.

Por outro lado, existe outro contributo mais subjacente, mas que ainda assim se reveste de vital importância para a nossa saúde. Um dos temas mais em voga atualmente, a saúde mental tem vindo a alcançar um nível de consciencialização cada vez maior na nossa sociedade. Os cães, para além de toda a companhia que nos fazem, proporcionam-nos também momentos de puro entretenimento e alegria, o que, tudo somado, acaba por ajudar-nos a relativizar os momentos menos bons e mais difíceis que vão sucedendo ao longo da nossa vida.

Torna-se, assim, evidente que a companhia destes animais tão especiais tem um impacto direto na nossa saúde.

A saúde é, indubitavelmente, o nosso bem mais precioso. Contudo, este não deve, nem pode, ser o único motivo para decidir acolher um cão nas nossas casas. Deve ser encarada como uma responsabilidade nossa assegurar a sua saúde e bem-estar deles longo de toda a sua vida. E isso significa também ter capacidade para suportar despesas consideráveis. Se está a pensar fazê-lo, será de extrema importância planear com antecedência, recorrendo sempre a informação fidedigna. Caso decida dar o passo seguinte, faça-o com cabeça, alma e coração. Por esta ordem.

