1 “Confronting the Authoritarian Challenge” é o título da 30ª edição do Encontro Internacional de Estudos Políticos/Estoril Political Forum que terá início na próxima segunda-feira, 27 de Junho, — no clássico Hotel Palácio do Estoril (sede dos Aliados Anglo-Americanos durante a II Guerra). O Encontro encerrará com o também clássico jantar Konrad Adenauer, na quarta-feira 29 de Junho, seguido de baile com a muito académica orquestra ‘Lisbon Swingers’, presidida pelos distintos Professores António e Manuel Pinto Barbosa.

Talvez me seja permitido sublinhar a relevância do tema geral desta 30ª edição do Estoril Political Forum: “Confronting the Authoritarian Challenge”. Curiosamente, ou talvez sintomaticamente, o título foi definido em Outubro do ano passado, bastante antes da bárbara invasão russa da Ucrânia, em Fevereiro deste ano. Desde essa trágica invasão, limitámo-nos a precisar os temas de alguns painéis: “Russia, Ukraine and the West”, “China and the West”, “The Future of NATO”, “Churchill and Russia”. Mas, infelizmente, a pertinência do tema geral, definido em Outubro, foi dramaticamente reforçada.

