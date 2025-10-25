O caso de Vagos — um jovem suspeito de ter assassinado a própria mãe dentro de casa — está a chocar o país. Mas, mais do que procurar culpados isolados, a pergunta que devemos fazer é: como chegámos a este ponto? Como é possível que confrontos corriqueiros ou frustrações banais se transformem em violência extrema?

A realidade do nosso país

Nos últimos meses, em várias regiões de Portugal, surgiram notícias de jovens que agrediram pais e familiares durante discussões em de casa. Estes episódios refletem um padrão: confrontos banais podem escalar rapidamente quando a educação carece de limites claros e consistentes.

Este é o reflexo de uma geração criada no conforto absoluto, habituada a ter tudo e a pedir tudo, sem nunca experimentar os limites da vida. Crescer assim deixa marcas profundas: jovens que não sabem lidar com o “não”, que desconhecem a frustração e que, perante pressão ou stress, podem reagir de forma descontrolada.

Quando proteger deixa de ser educar

Durante décadas, proteger os filhos foi um imperativo social. Mas entre proteger e mimar há uma linha tênue — e perigosa.

A proteção excessiva, segundo psicólogos internacionais como Jean Twenge, gera jovens mais frágeis emocionalmente, menos resilientes e com maior tendência para reagir de forma descontrolada. Em Portugal, a Ordem dos Psicólogos reforça: “Educar não é proteger de tudo, mas ensinar a lidar com dificuldades.”

Estudos nacionais apontam que o aumento de violência juvenil em casa e na escola está ligado a famílias onde a autoridade foi resignada ou substituída por permissividade. Crianças que nunca enfrentaram pequenas frustrações perdem oportunidades de aprender autocontrolo, empatia e responsabilidade — competências essenciais para a vida em sociedade.

Amor sem limites é permissividade

O psiquiatra Enrique Rojas alerta: “A ausência de autoridade é a primeira forma de abandono.” Muitas famílias confundem amor com ausência de regras, e o resultado é uma geração que não sabe lidar com frustração, stress ou rejeição.

Além da violência doméstica, Portugal regista um aumento preocupante de suicídio juvenil, muitas vezes relacionado com isolamento emocional, falta de apoio e incapacidade de lidar com problemas familiares ou académicos. Segundo dados do Observatório Nacional de Saúde e do SNS, jovens entre 15 e 24 anos estão entre os grupos de maior risco, especialmente quando não têm acesso a suporte psicológico precoce.

O caso de Vagos evidencia o risco extremo desta dinâmica: em casa, sem limites claros, confrontos banais podem escalar para atos de violência inimagináveis.

O impacto social da permissividade

Estes episódios não podem ser vistos como casos isolados. Professores e psicólogos relatam cada vez mais jovens impacientes, agressivos e com dificuldades de relacionamento. O aumento de conflitos escolares, bullying e episódios de agressão, começam a espelhar uma sociedade que, ao abdicar de limites familiares, paga caro em termos de segurança, saúde mental e coesão social.

A responsabilidade não é apenas familiar. É social, cultural e política. Preparar jovens para o mundo real exige consistência, limites e treino em resiliência.

Prevenção: escolas e SNS em ação

A prevenção é essencial e pode ocorrer em dois níveis complementares:

Escolas: implementação de programas de educação socioemocional, treino de resiliência, oficinas de gestão de conflitos e acompanhamento de alunos com comportamentos agressivos ou sinais de ansiedade e depressão. SNS e saúde mental: reforço da intervenção de psicólogos e psiquiatras, linhas de apoio juvenil, consultas familiares e programas de mediação familiar. Identificação precoce de sinais de risco em jovens é crucial para prevenir escaladas de violência ou tentativas de suicídio.

O investimento em medidas preventivas pode reduzir significativamente episódios de violência doméstica juvenil e melhorar a saúde mental da população jovem.

Educar com limites é salvar vidas

Dar poder aos filhos sem lhes ensinar responsabilidade é um risco. Liberdade sem limites transforma-se em desordem; indulgência sem estrutura, em tragédia.

Educar com amor é essencial, mas educar com limites, apoio emocional e treino em resiliência é salvar vidas. Antes de nos chocarmos com a próxima tragédia, é urgente olhar para dentro das nossas próprias casas e reforçar políticas e programas de prevenção em escolas e no SNS.

O verdadeiro legado de uma geração não está no que damos aos filhos, mas no que eles aprendem a gerir — e essa aprendizagem pode literalmente salvar vidas.