Qualquer milhão que atualmente apareça ligado a um projeto ou a um pagamento reúne condições para desencadear uma onda de indignados, sem se debruçarem meio minuto que seja sobre o número ou o processo. Meio milhão de euros é obviamente muito dinheiro – a indemnização paga à administradora da TAP –, como ainda mais dinheiro é 5,4 milhões – o valor estimado para o altar-palco . Mas alguém teve o cuidado de perceber se, sendo valores elevados, está acima do que é normal?

O altar-palco tem 9 metros de altura, o que corresponde basicamente e em média a um prédio de três andares, onde vão estar duas mil pessoas. Além disso abrange uma área de 5 mil metros quadrados. Fazendo umas contas, verificamos que o custo de 5,4 milhões de euros, que parece uma enormidade, corresponde a pouco mais de mil euros o metro quadrado.

Tentar reduzir os grandes números em valores que sejamos capazes de perceber é logo um passo importante para dar racionalidade a qualquer discussão. Cerca de mil euros o metro quadrado continua a ser muito? Talvez, até porque o custo deve igualmente refletir o pouco tempo que resta para, até Agosto, construir aquela estrutura. Mas com umas pequenas contas já estamos a falar de valores que conseguimos compreender e que podemos confrontar com outras construções, falando até com especialista do sector. O que nos dá logo outra dimensão de valor.

É esta racionalidade que começa a faltar no debate público. Assim que se ouvem falar em milhões, desencadeia-se uma revolta sem controlo e os protagonistas políticos são incapazes de defender a decisão que tomaram. Entram também no jogo do populismo, fazendo lamentáveis figuras de se responsabilizarem uns aos outros, parecendo que ninguém sabia de nada e que a decisão não foi tomada por ninguém.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.