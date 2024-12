Como é possível que os americanos venham agora a ter um departamento para eficiência do governo e do estado (DOGE-department of government efficiency) e nos cá em Portugal não tenhamos nenhum nem falamos desse bom exemplo americano apesar do nosso Estado ser muito menos eficiente, mas bastante mais confiscador, despesista e incompetente que o deles?

Para evitar discutir aquilo que mais interessa para Portugal sobre a América que é como melhorar as nossas vidas e a economia implementando as boas ideias e melhores medidas da nova administração republicana, muita poeira se atira para os olhos dos Portugueses: insultos infantis, vexatórios, hiperbólicos, pleonásticos, incessantes e entediantes contra o partido republicano.

A criação do Departamento de Eficiência do Estado foi uma das propostas eleitorais do partido dos “maluquinhos” (insulto infantil contra os votantes do partido republicano, usado pelas eminências da comunicação social lusa) que já está a ser construída antes mesmo da tomada de posse da nova administração. Será assegurar a eficiência do Estado uma maluqueira? O Estado português não terá nada a aprender com o novo governo americano como a enorme corte portuguesa nada eficiente e muito endividada na comunicação social nos quer fazer crer? A eficiência do Estado e da governação é coisa de “doente mental” ou de “gangues” com “apodrecimento mental” devido às redes sociais como os republicanos são descritos por atacado nos principais canais de TV, jornais e revistas de Portugal?

Tais insultos de intelectualidade nula, típicos de pequenos petizes no recreio da escola primária, são proferidos numa comunicação social portuguesa fossilizada, censuradora e de pensamento único, nada culturalmente superior, quase totalmente ocupada pela esquerda desde os anos 1960s, como muito bem explicado no mais recente livro de Jaime Nogueira Pinto “De que falamos quando falamos de direita?” Por isso em Portugal nem muitas das direitas são realmente de direita, tem miúfa dessa esquerda extremada alapada e vocal, não respeitam a escolha da maioria dos portugueses que votaram no centro e na direita para mudarem de vida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Departamento de Eficiência do Estado proposto pelo partido republicano americano, assumidamente de centro e direita (sem se deixar intimidar pela comunicação social de esquerda extremada) vai ter como objetivo possibilitar a descida dos impostos para os cidadãos e empresas, além de diminuir a divida do Estado, através da redução do desperdício no Estado no valor anual de 1.9 biliões de euros. Isto significaria uma redução de 30% no orçamento anual americano (6.2 biliões de dólares). Mesmo que os republicanos não consigam tamanha façanha até 2026, como proposto, só o facto de a ambicionarem já eleva a fasquia da eficiência e luta contra o despesismo dos dinheiros públicos na rica América para um patamar totalmente fora do comum no nosso pobre Portugal.

Trinta por cento do nosso orçamento de 133 mil milhões de euros equivaleriam a 40 mil milhões de Euros por ano que regressariam ao bolso dos cidadãos contribuintes trabalhadores, das empresas produtivas e da economia em geral, além da redução da divida e despesa com os respetivos juros poupados. Teríamos também fundos públicos obrigatoriamente mais bem usados e focados em reformas e SNS em vez de, por exemplo, negócios improdutivos, muitos inúteis, misturados com amigos de políticos ou fomentação de dezenas de milhares de empregos na função publica desnecessários, para sustentar políticos de carreira.

Esta redução da despesa seria muitíssimo mais ambiciosa, com um efeito enormemente positivo na vida de milhões de portugueses e na pujança da nossa economia do que as praticamente insignificantes descidas da despesa em relação à receita, em poucochinhos pontos percentuais, previstas nos próximos anos até 2028, segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Temos mesmo de nos conformar só com o “juizinho” sempre pequenino e amedrontado de diminuir o orçamento português nos próximos anos em ninharias que em nada nos aliviarão nem melhorarão as nossas vidas? Não pode haver cá mais coragem e ambição de mudança verdadeira e significativa como nos EUA? Não há cá tanto espaço para reformas?

Vejamos, os portugueses tem um governo mais gastador que o dos americanos (45% vs 36% do PIB), tem também mais funcionários públicos (18% vs 13% da população) e, claro, pagam mais impostos (37% vs 27% do seu PIB vai para impostos). Apesar disso tem muito menos retorno. Ao contrário do que mente a corte de esquerda em Portugal os americanos pobres e idosos tem seguros de saúde do Estado, medicaid e medicare, respetivamente. Muitos dos beneficiados desses programas estatais são melhor servidos que no SNS português. O jovem americano presumível assassino recente do CEO de uma companhia de seguros, foi criado numa família americana rica que lhe pagou os estudos numa bolha universitária esquerdista anticapitalista, a vender sonhos comunistas em vez de factos. Não faz a mínima ideia do muito maior tempo que teria de esperar em Portugal no publico por uma operação ortopédica se não tivesse seguro privado ou ADSE como 50% dos portugueses. O próprio avô italo-americano desse jovem dizia que é sobretudo na América que é possível realmente progredir muito na vida, vindo do nada.

Os americanos também tem reformas do Estado (social security) muito mais elevadas que as portuguesas e logo a partir dos 62 anos. O pensionista médio americano ganha cerca de 1750 euros por mês do Estado, enquanto o português aufere 550 euros. Isto para não falar em coisas mais eficientes como as autoestradas serem gratuitas nos EUA, vários estados terem 0% de IVA em vez dos 23% de Portugal, etc. E, claro, os EUA são a potencia mundial em efetividade militar enquanto Portugal tem generais e pouco mais. Devido a essa eficiência os americanos pagam tão menos impostos que os Portugueses que, em média, quando se reformam, além da reforma do Estado tem ainda 400.000 euros em poupanças a render nas suas contas. Fontes para tudo o que afirmamos neste artigo estão no final.

No entanto, os Estados Unidos apesar de terem um Estado federal mais ágil, mais barato e mais eficiente a todos os níveis que os portugueses estão sempre a pensar em melhorar cada vez mais. Por isso vão criar agora esse departamento de eficiência do estado liderado por dois empresários de enorme sucesso, Musk e Ramaswamy. As chefias do funcionalismo publico mais gastadoras e ineficientes já estão assustadas. Vão agora ter de justificar aos cidadãos como e onde gastam o dinheiro vindos dos impostos dos seus concidadãos, algo que raramente os políticos e funcionários públicos em Portugal tem que fazer, protegidos pela sua corte da comunicação social de esquerda anti-“maluquinhos.”

Perante uma ideia tão boa, suportada por CEOs de grande sucesso e altamente credíveis, como Jamie Diamond do JP Morgan, ou Bill Ackman da Pershing Square, é deprimente ver os nossos comentadores de imprensa na casa dos 60 e 70 anos nem sequer mencionarem o departamento de eficiência do Estado e só usarem insultos de crianças contra os republicanos. Em vez de serem adultos e discutirem medidas políticas importantes, tal é o seu apego fossilizado pelos políticos e medidas de esquerda que há décadas nos afundam em últimos da Europa. São incapazes de mudança ou progresso.

Igualmente, hordas de “jornalistas” mais novos repetem por todo o lado em Portugal, como araras acéfalas irritantes e ignorantes todas iguais, que o “único critério para o novo governo americano é a lealdade total.” Sem sequer se darem ao trabalho de verificar na Wikipedia vários dos currículos absolutamente impressionantes dos possíveis futuros governantes de centro-direita republicanos, com grande diversidade, híper qualificados, disruptivos e com resultados fabulosos nas suas profissões privadas. Por exemplo, Jay Bhattacharya, Scott Bessent, Jared Isaacman, Howard Lutnick, Marty Makary, Vivek Ramaswamy, etc. Ou claro, sem reconhecerem, só insultarem, o génio renascentista empresarial da Tesla, SpaceX, PayPal ou Neuralink, dos carros elétricos que se autoconduzem, viagens espaciais ou robotização neurológica, que vai liderar o departamento de eficiência do estado, Elon Musk, juntamente com Ramswamy. Este é outro empreendedor de sucesso, da geração a seguir, fundador de várias empresas bio-farmacêuticas na luta contra o cancro. Quem nos dera que houvesse muitos empresários assim em Portugal!

Se em vez de insultarem Musk permanentemente como tem feito nos últimos anos tivessem recomendado aos portugueses investir nas empresas de Musk ou em moedas cripto (ex. DOGE na qual Musk se inspirou para a sigla em inglês do departamento de eficiência) teriam gerado muito mais riqueza portuguesa que o habitual miserabilismo de esquerda nacional promotor de uma atmosfera de pensamento único. Agora já deve ser tarde dada a ascensão da Tesla, da Bitcoin, etc., que sempre maldisseram.

Basicamente, a nossa ignorante comunicação social, promotora da eterna miséria de esquerda dos salários líquidos de mil e poucos euros, sem mundo e sem qualquer pensamento critico ou original não sabe que estamos a falar dos EUA irem agora ser governados por profissionais de topo e com resultados demonstrados no setor privado. Isto em vez de políticos medíocres de carreira como cá somos governados há décadas. Em Portugal algo assim equivaleria a deixarmos de ser governados por ex-jotas de meia-idade medíocres só com carreiras em partidos políticos influenciados ideologicamente por ideias empobrecedoras de extrema-esquerda e passarmos a ser governados por CEOs muito bem sucedidos profissionalmente vindos do sector privado como Horta Osório ou Carlos Tavares focados em eficiência.

Seria uma ótica de produtividade e resultados empresariais assim tão “insana” para melhor governar Portugal ao centro-direita do que tem sido sempre à esquerda? Quem nos dera sermos governados eficientemente por Horta Osórios em vez de por Pedro Nunos! Por CEOs de sucesso em vez de políticos anti-mérito! No entanto, na arrogância infantil promovida pela nossa comunicação social de esquerda, os americanos republicanos de centro-direita é que são alegadamente mentalmente inaptos, por exigirem eficiência no Estado. Isto enquanto nós somos supostamente espertos por toleramos há décadas despesismo no Estado e correspondentes altos impostos.

Fontes:

https://www.wsj.com/opinion/department-of-government-efficiency-elon-musk-vivek-ramaswamy-donald-trump-1e086dab

What Is DOGE? The Biggest Challenge Facing Elon Musk’s Department of Government Efficiency – WSJ

https://www.wsj.com/video/series/journal-editorial-report/wsj-opinion-can-musk-and-ramaswamy-tame-government/F1A19A33-ACFF-4249-8087-884CEE259BC9?mod=Searchresults_pos4&page=1

https://www.businessinsider.com/jamie-dimon-likes-musks-department-of-government-efficiency-idea-2024-9

https://www.investors.com/politics/elon-musk-donald-trump-doge-federal-government-spending-sp-500/

https://www.bertrandeditora.pt/produtos/ficha/de-que-falamos-quando-falamos-de-direita-/31234351

https://oe2025.gov.pt/

https://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-pode-fazer-brilharete-orcamental-mas-deve-existir-juizinho_v1619971

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escalas_curta_e_longahttps://www.barrons.com/articles/elon-musk-trump-doge-budget-supreme-court-f57d1b80?mod=Searchresults

https://www.imf.org/external/datamapper/exp@FPP/USA/FRA/JPN/GBR/SWE/ESP/ITA/ZAF/IND

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/public-sector-size-by-country

Video: Fareed Zakaria says Trump’s DOGE will force GOP to confront what they’ve avoided for decades | CNN Politics

https://taxpolicycenter.org/briefing-book/how-do-us-taxes-compare-internationally

50k Salary After Tax in Mainland Portugal, Portugal 2024

https://www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/agereduction.html

https://eco.sapo.pt/2024/11/25/pensao-media-deve-subir-21-euros-em-janeiro-com-aumento-normal-e-extra-proposto-pelo-ps-veja-as-simulacoes/

KA-01903

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Ackman

https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Bessent

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Lutnickhttps://en.wikipedia.org/wiki/Vivek_Ramaswamy

https://en.wikipedia.org/wiki/Marty_Makary

https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Bhattacharya

https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Isaacman

https://neuralink.com/

https://www.nytimes.com/2024/12/10/us/mangione-family-shooting-suspect.html

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=y0GeL2bCMee3jQl3f99KgQo69SxyOqs1%2B4UdPzr%2Fv6VK52QavO%2FpntMZ9hvM%2B3hWMxroz%2Bd%2BaTzvKtTaMvz9QrXNJHiMQyqBECjkzkiYPckOJOR714jLtqi2RbXPUnlW4rVK99jKXnvZgFUkZSm8v5%2BfOzCywa9JB3lYfNM02Lx5AxP5i8apdNWP%2FAI1WnzdJBXNMVUlM0ipQz1pkg8rse6i4u0JDjGsICYDOaFgAgpqMZ4qwDIGmadS6DA3VY%2BcrmkrxsI6kNQ8kL%2Bp7yJyC7rwEiXdTpKm3iqKZwlAWJdgptUGMu79w%2Br2ZaKyt7U8A15n9yKqWDLcTVlIpgVFHnT3EqJiwQ6%2FacxkSFBzIEEcwqrevF5j6NHrtQ%2F666%2F4SP2c%2F74IQ1jsx%2Fw9yMZtfBg7oEIwoVWgbCPYmVg%2B5PHYXdQo8A6IuOiNM2G5OfPRaXmN6%2B22oTvM7grG04fvbDe4hAkmmMDheHvvWetCTiIUGmS8zb%2BYr5YZEzdWyGT5UxemdkbfHcWuVTOZoPoExdHFQUT%2Bn9k1zLPvhkGHlrY%3D&fich=UTAO-Rel-17-2024-POE2025-POEMP2024-28.pdf&Inline=true