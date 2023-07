21 de Maio de 2003, escutas telefónicas do processo Casa Pia, tornadas públicas pela SIC . Ao longo daquele dia, as cúpulas do PS tentaram impedir a detenção do então deputado Paulo Pedroso. António Costa, então deputado e ex-ministro da Justiça, conversa ao telefone com Pedroso e diz-lhe: «Já fiz o contacto. Disse que ia falar imediatamente com o Procurador do processo, portanto, o Guerra. O receio que tem é que a coisa já tenha… já esteja na mão do juiz visto que é o juiz que tem de se dirigir à Assembleia. Pá, talvez o teu irmão seja altura de procurar o Guerra.»

«O Guerra» era o procurador João Guerra, considerado, como demonstra o teor da escuta, telefonável (isto é, alguém a quem se podia recorrer para inverter o sentido de um processo judicial) pelo actual Primeiro-ministro António Costa.

João Guerra era irmão de Carlos Guerra, ex-presidente do Instituto de Conservação da Natureza que viabilizou o projecto Freeport. A 17 de Março de 2009, o Expresso publica uma peça que remete para uma escuta telefónica em que a inspectora titular da investigação afirmava «vão mas é chatear o Sócrates porque ele é que recebeu os 500 mil», sendo que já em 2005 O Independente noticiava que José Sócrates era um dos suspeitos do caso Freeport. Nesse mesmo ano de 2005, António Costa, número 2 de Sócrates no PS, tomava posse como ministro da Administração Interna do Governo liderado por aquele que veio a ser acusado de «mercadejar a sua função»..

