“A direita, que tem a inveja no seu ADN, só se preocupa com aqueles que estão menos desenvolvidos do que nós se aproximam [sic] de nós. Nós não temos inveja: temos satisfação!”

A extraordinária frase acima, proferida pelo dr. Costa numa celebração dos 50 anos do PS, não mereceu, que eu notasse, referências nos telejornais e de certeza não suscitou vestígio de indignação pública. Porém, merece dois ou três comentários. Vamos por partes, excluindo desde já a parte em que a língua é atropelada com gravidade. A ideia geral é a de que os socialistas apreciam que os países mais pobres da Europa deixem de o ser, e que só a “direita”, a “direita” invejosa, ressentida e desumana, é capaz de lamentar semelhante facto. A imensa bondade do PS está explícita nestas considerações.

Infelizmente, o que sobra ao PS em princípios falta-lhe em fins, excepto os tristes. Não devia ser preciso lembrar que é a administração do dr. Costa a responsável pelos resultados de Portugal em indicadores económicos, sociais, etc. Ou seja, que os demais países sobem nas tabelas da especialidade à custa da nossa descida, e que é esquisito ver um governante orgulhar-se disso. A verdade é que o público-alvo não é exigente. O público-alvo aplaude tais bazófias com o entusiasmo com que recebe uma esmola de 10 euros após o fisco o aliviar em 100. Ou com que aplaudiria os ossos devolvidos depois de o PS lhe comer o frango.

