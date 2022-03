Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nem por acaso, é no grande escritor russo Tolstoi que se pensa imediatamente quando somos mais uma vez confrontados com o dilema entre guerra e paz, ou seja, quanto temos de pagar para que a paz prevaleça no final da guerra? Neste caso, como parar o ditador russo Putin e fazê-lo pagar os danos já cometidos na Ucrânia. Como Napoleão na Rússia no início de século XIX. Em todo o caso, não é um texto como este que nos esclareceria: segundo este «esquerdista», todas as guerras seriam «ilegais» e, portanto, seja a Rússia ou a Ucrânia, seria a mesma coisa…

Não, não é! Há guerras defensivas como a da Ucrânia, tal como a da Inglaterra e dos Estados Unidos contra Hitler. A URSS só tarde e relutantemente (final de Junho de 1941) rompeu com o pacto que havia feito com a Alemanha dois anos antes. Até lá, segundo Stalin e a sua interminável descendência, a guerra não era «legal», como hoje não seria «legal» os EUA e a UE atacarem a Rússia em defesa da Ucrânia, se necessário recorrendo ao nuclear, conforme Putin ameaçou fazer desde o primeiro minuto. Isto chama-se simplesmente «chantagem» e esta, como é sabido, só tem uma de duas respostas: ceder ou não ceder?

Deixo o ponto de interrogação: vão os países democráticos ceder à chantagem do regime herdado da ditadura soviética, reciclada há mais de três décadas, e entregar os seus restos à corte de um ex-agente do KGB – a polícia secreta russa, bem mais activa do que a nossa PIDE? Ora, é disto mesmo que se trata, como Teresa de Sousa mostrou exemplarmente , responsabilizando a Alemanha não só pelo seu compreensível «pacifismo» e pelo encerramento das centrais nucleares, mas sobretudo pelos generosos acordos da Sr.ª Merkel com Putin, os quais colocaram a Alemanha na completa dependência energética da Rússia. Felizmente, a primeira coisa feita pelo actual governo alemão foi acabar com tal dependência!

À nossa escala, Portugal já perdeu muitos milhões para a Rússia, enquanto economistas como Ricardo Cabral têm defendido a todo custo a anterior política económica clientelar e ruinosa da «geringonça» , lamentando agora os riscos que Portugal poderia correr se embarcasse, como será obrigado pela UE a fazê-lo, no castigo económico e financeiro radical a que a Rússia foi condenada até sair da Ucrânia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ideólogos como ele, que se assumem ao mesmo tempo como nacionalistas e esquerdistas, tornam evidente a sua visão protecionista bem como a relutância à participação na UE, aberta como esta não pode deixar de estar à globalização. Isto para não falar do lamentável debate em que o escritor Manuel Tiago, aparente simpatizante do PCP, se empenhou em discordar de algo que o 1.º ministro Zelensky terá dito .

Em resumo, a propensão ideológica de certas camadas intelectuais para se assumirem como «esquerdistas», signifique isto o que significar, faz com que o movimento social de apoio espontâneo à resistência ucraniana e ao banimento da Rússia e dos seus escassos aliados da nova cena política liberal que está a surgir em resposta ao ataque do actual regime russo contra a Ucrânia. A própria noção de «pacifismo», muito cara ao esquerdismo histórico mas muito ambígua politicamente, pode virar-se contra comportamentos meramente defensivos como aqueles que têm sido tomados até agora pela grande maioria dos países que se manifestaram em apoio à Ucrânia.

A linguagem deliberadamente ambígua e evasiva de alguns comentadores chega a ser desarmante, como acontece com a nóvel comentadora do «Público», Carmo Afonso. Com efeito, a autora preocupa-se em convencer-nos que a ameaça não viria da “esquerda”, coisa da qual ninguém se lembrara. Insiste em que «Putin não é de esquerda, nunca foi». Está enganada. Foi, sim, um dirigente conhecido do KGB e, segundo comentadores mais abalizados do que ela, continua a estar rodeado de antigos colegas do KGB muito mais relevantes do que os badalados «oligarcas».

O que é preciso reter é o seguinte: trate-se de um ataque limitado mas deliberadamente sonoro da Rússia contra a Ucrânia, já então destituída de nacos substanciais do seu território inicial, ou trate-se de uma igualmente sonora e ameaçadora advertência ao chamado mundo ocidental, é indiferente. O certo é que tal ataque, publicamente comunicado em simultâneo a potências nucleares como a China e a Índia, chegou aos ouvidos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da União Europeia através de um anúncio inédito, segundo o qual a Rússia estava desde já disposta a recorrer à «bomba atómica» caso a Ucrânia não lhe entregasse rapidamente os territórios pretendidos! Custa muito dizê-lo mas, perante tal ameaça, a única resposta – cuidadosamente evitada até agora por quem foi ameaçado – só pode ser algo parecido já que tão alto é o preço da paz!