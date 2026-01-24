Portugal chega à segunda volta das presidenciais sem entusiasmo e sem ilusões. Chega cansado. E talvez por isso esta eleição seja menos sobre escolha e mais sobre limite.

De um lado, há Seguro. Do outro, há Ventura. Entre ambos, um país dividido não apenas politicamente, mas emocionalmente. Um país suspenso entre duas pulsões contraditórias: o desejo de estabilidade e a tentação da rutura. O medo de continuar igual e o medo de mudar depressa demais.

As sondagens anteriores à primeira volta apontavam para uma vitória de António José Seguro. À partida, a lógica parece simples: Seguro poderá recolher o apoio de grande parte da esquerda e ainda de sectores do centro-direita que, sem o preferirem, o encaram como opção prudente. Ventura, pelo contrário, surge isolado no sistema político. Mas as segundas voltas raramente obedecem a lógicas simples.

Esta eleição não é um referendo sobre programas. É um teste à capacidade de mobilizar aversões.

Uma parte significativa do eleitorado olha para Seguro e vê um diplomata. Palavra medida, gesto contido, respeito pelas instituições. Um Presidente previsível, que não cria sobressaltos nem conflitos desnecessários. Num mundo instável, isto tranquiliza. Num país pequeno e periférico, isto parece sensato.

Mas a diplomacia tem um lado menos confortável. Nem todos os bloqueios se resolvem com linguagem polida. Nem todos os sistemas se reformam por consenso suave. Há estruturas que sobrevivem precisamente porque nunca são verdadeiramente confrontadas. O risco de Seguro não é o erro grave, é a omissão discreta. A gestão competente de um modelo que já mostrou dificuldade em entregar resultados diferentes.

Ventura surge como o oposto simbólico do diplomata. Confrontacional, ruidoso, incómodo. Fala alto onde outros falam baixo. Diz o que muitos sentem, mas não veem representado. Não surgiu por acaso. Surge de um país onde a perceção de injustiça se acumulou: justiça lenta, Estado pesado, esforço pouco recompensado.

Convém dizê-lo sem caricaturas. Ventura não é apenas um problema. É também um sintoma. Ignorar isso em nome da boa educação democrática foi, durante anos, um erro confortável. O confronto, em certos contextos, revela verdades que a diplomacia prefere adiar.

O problema começa quando o confronto deixa de ser instrumento e passa a método. Quando o choque se torna permanente. Quando o Presidente deixa de ser árbitro para se tornar parte interessada no conflito. Ventura pode não ser o fim da democracia — mas pode empurrá-la para um estado de tensão contínua, onde a confiança institucional se desgasta lentamente.

É aqui que entram as contas reais da segunda volta.

Seguro terá, em teoria, um arco de apoio vasto. Mas vasto não significa mobilizado. Uma parte do centro-direita pode apoiá-lo por sentido institucional, mas sem entusiasmo. Uma parte da esquerda pode votar por disciplina, mas com fadiga acumulada. E há ainda quem, tendo já votado várias vezes “contra” candidatos que rejeita, comece a questionar se esse voto defensivo resolve alguma coisa.

O risco de Seguro não é a rejeição. É o apoio morno.

Ventura, pelo contrário, não precisa de consensos. Precisa de intensidade. E aqui surge a questão incómoda: haverá eleitores dispostos a votar Ventura não por Ventura, mas para evitar que um socialista volte a Belém?

A resposta é desconfortável, mas clara: sim, esse eleitorado existe.

Existe o eleitor anti-socialista convicto, para quem um Presidente socialista simboliza a continuidade de um sistema fechado sobre si próprio. Existe o eleitor cansado do PS enquanto modelo dominante, mais por experiência do que por ideologia. Existe ainda o eleitor que não confia em Ventura, mas que começa a desconfiar mais do que lhe pedem para aceitar em nome da estabilidade.

O problema para Ventura é que esse bloco é heterogéneo e exigente. Não gosta do ruído excessivo. Teme a instabilidade. Quer rutura, mas não quer caos. Para o conquistar, Ventura teria de convencer que não transformará Belém num campo de batalha permanente. Que saberá conter-se. Que saberá ser Presidente.

E essa é uma contradição difícil de gerir.

No fim, esta eleição pode transformar-se num referendo silencioso entre duas aversões: a aversão à instabilidade associada a Ventura ou a aversão à continuidade simbólica de um Presidente socialista.

Quem ganhará não será necessariamente o mais apoiado. Será o menos rejeitado — e, sobretudo, aquele cujo eleitorado aparecer efetivamente para votar.

A velha clivagem socialismo versus direita ainda existe, mas perdeu nitidez. O eleitorado já não vota por fidelidade ideológica. Vota por experiência acumulada. Para muitos, o socialismo deixou de ser promessa e passou a ser memória. Para outros, a direita deixou de ser projeto e tornou-se gesto de impaciência. Não é conversão ideológica. É cansaço.

Talvez por isso esta eleição seja tão desconfortável. Porque obriga a escolher não entre o bem e o mal, mas entre dois tipos de risco. Um modelo que garante estabilidade, mas parece incapaz de se transformar. Outro que promete rutura, mas pode cobrar um preço alto à coesão, à confiança e à previsibilidade.

Tudo converge para a pergunta que atravessa esta eleição sem resposta fácil: quanto tempo mais estamos dispostos a esperar — e a pagar — por um modelo que ainda não entregou o que prometeu?

Esperar mais um mandato?

Pagar com salários baixos, impostos elevados, serviços públicos irregulares e a sensação persistente de que o esforço individual raramente encontra recompensa proporcional?

Talvez o problema já não esteja apenas nos candidatos. Talvez esteja no facto de termos normalizado a espera. De termos transformado a frustração em rotina e a promessa em paisagem.

Votar, desta vez, será menos um ato de fé e mais um ato de limite. Um gesto em que cada eleitor decide não o que deseja, mas o que ainda tolera. E responde, em silêncio, à pergunta que nenhuma campanha resolve: quanto tempo mais estamos dispostos a esperar — e quanto mais estamos dispostos a pagar — por um país que insiste em prometer o futuro enquanto cobra o presente?

Esse, talvez, seja o verdadeiro voto destas presidenciais.