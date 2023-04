Vivemos um período conturbado e de grande incerteza, na Europa e no mundo. Em março, a inflação mostrou sinais de abrandamento devido à baixa dos preços da energia, mas mantém-se a pressão à subida dos preços. A inflação tem imposto perdas de poder de compra, com maior impacto nas famílias de rendimentos mais baixos. O aumento das taxas de juro reduz as possibilidades de consumo das famílias com crédito à habitação e as possibilidades de investimento das empresas. O descontentamento de uma parte significativa da população é visível nas manifestações e greves. De acordo com a sondagem do ICS-ISCTE para o jornal Expresso, 64% dos portugueses avalia o governo de António Costa como mau ou muito mau.

Neste contexto externo desfavorável e com políticas ziguezagueantes do governo, como se viu no IVA sobre produtos alimentares, que adicionam ainda mais incerteza à atual conjuntura, é possível vislumbrar sinais positivos na economia portuguesa? Penso que sim. Afinal, apesar do seu enorme peso, ainda há vida na economia para além do Estado. Eu sei que, visto de Lisboa, onde tudo anda à roda do Estado central, pode ser difícil imaginar a existência de vida económica para além do Estado. A economia é feita de centenas de milhares de empresas e de muitas organizações públicas e privadas que todos os dias trabalham para conseguirem melhores resultados. As empresas portuguesas estão muitas vezes em desvantagem face às suas concorrentes externas. É muito mais difícil investir, desenvolver ideias de negócios e exportá-las para o mundo num país como Portugal, que tem um Estado grande e ineficiente, cujo principal fito é sorver a riqueza gerada no país. Mas muitas empresas continuam a fazê-lo, com muito sucesso. Não podemos avaliar o estado da economia apenas pelas políticas do governo. A confusão entre o desempenho do governo e o desempenho da economia é mais um reflexo do país hipercentralizado em que vivemos.

O comportamento da economia no século XXI foi dececionante. Mas ao longo deste século, marcado por muitas e severas crises, houve períodos muito diversos. Apesar da forte perturbação causada pela pandemia Covid-19 e da invasão russa da Ucrânia, é possível identificar algumas mudanças importantes ao longo da última década. A meu ver, a mais importante foi o aumento do peso das exportações no PIB. Entre 2010 e 2022, o peso das exportações no PIB aumentou de 30% para 50%. As exportações de bens aumentaram de 21% para 32% e as exportações de serviços aumentaram de 10% para 19% do PIB. Em 2022, as ‘Viagens e turismo’ representaram 18% das exportações totais. O turismo é muito importante para a economia portuguesa, mas há muita economia para além do turismo. Nunca é demais salientar que o aumento das exportações não se deve apenas ao turismo.

