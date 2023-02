1 Vamos começar pelo lado positivo. A julgar pelo que foi antecipado pelo Expresso, o Conselho de Ministros do próximo dia 16 de fevereiro pode vir a discutir ideias interessantes para atacar o problema da habitação nos principais centros urbanos, atuando de forma equilibrada do lado da oferta (o principal problema, como defendi aqui) e do lado da procura.

São disso exemplo um conjunto diversificado de incentivos fiscais:

para o setor privado da construção avance para a construção ou reabilitação de fogos que aumentar a oferta pública do arrendamento acessível;

para os proprietários que têm imóveis em alojamento local ou até mesmo devolutas, optem pelo mercado de arrendamento. Com uma tónica importante: “reforçar a segurança dos proprietários”, a citação é de uma fonte do Expresso

Há igualmente abertura para uma nova política de solos que permita a transformação de edifícios afetos a comércio e a serviços em imóveis destinados a habitação. Como o Governo também parece estar disponível para cumprir alguns das reclamações do setor da construção (com quem se vai encontrar antes do Conselho de Ministros de 16 de fevereiro) para novos mecanismos que permitam desburocratizar os processos de licenciamento de construção ou reabilitação de habitação e promover uma política de redução de custos fiscais.

