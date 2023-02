“Alguém que, por mera retaliação, mantém um imóvel fora de mercado, numa altura em que há uma crise de habitação, tem de ser obrigado a pôr o seu imóvel a arrendar. Está a ir contra o interesse público.”

Mariana Mortágua, Eco, 1 de fevereiro de 2023

1 Em 2008, o Bloco de Esquerda (BE) organizou um fórum de verão dedicado, entre outras actividades, a debates. Um deles intitulava-se “A Propriedade é um Roubo?”. No Esquerda.net, o debate era enquadrado com este texto que discorria sobre as teses do revolucionário anarquista Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) e de John Locke sobre o conceito de propriedade.

Se o anarquista era apresentado como alguém dividido sobre as vantagens do direito à propriedade, já a famosa ideia de Locke — de que a propriedade era uma extensão do corpo, como se o ser dono de um bem se assemelhasse à ‘propriedade’ natural que cada um de nós tem do seu corpo — é contestada com as ideias marxistas habituais sobre a detenção dos meios de produção: “(…) se, por extensão, os frutos do trabalho legitimamente pertencem a quem os produziu, como justificar que parte dos frutos do trabalho de quem lavra a terra ou trabalha na oficina que um outro diz ser sua, passem a pertencer a quem se diz proprietário e não a quem os produziu?”

