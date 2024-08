Quando o padre recebeu um pai cujo filho parecia estar possesso, perguntou-lhe se já tinha ido ao bruxo. A sua resposta foi chocante:

– Não, Senhor Padre, é agora a primeira vez!

Embora não seja exorcista – que é múnus de grande exigência e não menos urgência nestes endiabrados tempos – nem muito menos bruxo, tenho uma especial curiosidade pelo fantástico mundo da bruxaria, que é a religião dos que não têm fé, nem razão, dois conceitos que se implicam, como já sabiamente dizia Santo Agostinho: “Eu creio, para compreender e compreendo para crer melhor” (Sermão 43, 7,9; Catecismo da Igreja Católica, nº 158).

Os bruxos são todos, por inerência, ilustres magos, professores e mestres, suponho que de ciências ocultas. Se os poderes sobrenaturais são seus atributos naturais – valha o paradoxo! – o mesmo não se pode dizer da humildade que, decididamente, não é o seu forte.

Feita esta advertência, passo a apresentar o “Grande Mago Professor Kabanga”, reproduzindo literalmente, com os respectivos erros ortográficos e não só, o texto em que publicita as suas muitas competências:

“GRANDE MAGO PROF. KABANGA. Sou mundialmente conhecido, assim como na europa. Posso reparar a sua viatura telepaticamente sem precisar de me deslocar. Posso reparar os travões, radiador, bomba de água, luzes, pneus furados e até problemas de depósito vazio. POSSO FAZER TUDO ISTO A DISTÂNCIA COM MEUS GRANDES PODERES SEM ME DESLOCAR AO LOCAL. Décadas de experiência comprovada!! O valor de 75 euros tem de ser pago adiantado por PAYPAL (caso duvide dos meus poderes poderá pagar 50 euros antes da reparação e os restantes 25 euros após a reparação! Reparação demora em média duas horas, 100% DE RESULTADO NO ESPAÇO DE UMA SEMANA. Clique em ‘contactar o anunciador’ para marcar a sua reparação..!”

Ao dizer que é “mundialmente conhecido, assim como na europa”, o grande Mago parece supor que a Europa – que escreve com minúscula – não faz parte do mundo, pelo menos do mundo em que ele é “mundialmente conhecido”.

Num universo onde é cada vez maior a concorrência, o Prof. Kabanga especializou-se em reparações de automóveis, por via telepática: “Posso reparar a sua viatura telepaticamente sem precisar de me deslocar.” Como actua telepaticamente, os clientes não precisam de ir ao seu encontro, o que é muito de agradecer para quem tem o carro avariado. À distância, o Prof. Kabanga resolve todos os problemas automobilísticos, supõe-se que em todo o mundo e, talvez também, na Europa.

O leque de soluções é, verdadeiramente, magnânimo e, portanto, digno de um grande Mago e Professor como, modestamente, o Prof. Kabanga se intitula: Honi soit qui mal y pense! Ora vejam lá o menu: “Posso reparar os travões, radiador, bomba de água, luzes, pneus furados e até problemas de depósito vazio”. Estes últimos são, de longe, os mais frequentes. Felizmente, também este tipo de infortúnio pode ser resolvido por este Mago, que não em vão é mundialmente conhecido. Como? Telepaticamente, como ele próprio faz o favor de esclarecer, em letras garrafais: “POSSO FAZER TUDO ISTO A DISTÂNCIA COM MEUS GRANDES PODERES SEM ME DESLOCAR AO LOCAL.”

Mas, não há o perigo de o Prof. Kabanga não ter suficiente experiência? Felizmente, essa aziaga hipótese não se põe porque, como o próprio esclarece, tem “Décadas de experiência comprovada!!”. O grande Mago teve a prudência de não esclarecer se a comprovada experiência foi positiva … ou negativa pois, na realidade, tanto os êxitos como os fracassos passados são, decerto, experiência.

A sabedoria não ocupa lugar, mas custa dinheiro, e, por isso, o grande Mago Prof. Kabanga exige um preço único por cada reparação telepática: “O valor de 75 euros tem de ser pago adiantado por PAYPAL (caso duvide dos meus poderes poderá pagar 50 euros antes da reparação e os restantes 25 euros após a reparação!”

Talvez alguns descrentes considerem exagerado o preço exigido antecipadamente pelo Prof. Kabanga, mas, de facto, poucos são os carros que resolvem os “problemas de depósito vazio” só com 75 euros. Além do mais, neste caso não é necessária a deslocação até à estação de serviço mais próxima, pois o combustível é fornecido telepaticamente. Mais em conta é ainda a despesa se o problema for, por exemplo, um motor gripado, ou a substituição das pastilhas dos travões, que certamente ninguém consegue consertar por menos de umas boas centenas de euros. Portanto, bem-vistas as coisas, os 75 euros que o Prof. Kabanga cobra aos que recorrem aos seus serviços telepáticos são uma verdadeira pechincha!

Conhecedor da fraqueza da natureza humana e da abundância dos incréus, o grande Mago admite duas modalidades de cobrança: pagar adiantadamente os 75 euros da praxe ou, caso duvide dos seus poderes, apenas 50 euros, sendo pagos os restantes 25 euros depois de comprovada a reparação.

Sobre este particular, há um problema hermenêutico que exige uma aprofundada exegese do texto elaborado pelo Mestre Kabanga. Com efeito, por um lado diz que a “Reparação demora em média duas horas”, mas depois garante “100% DE RESULTADO NO ESPAÇO DE UMA SEMANA.” Em que ficamos: duas horas ou uma semana?! Será que a reparação que demora, em média, duas horas, é parcial, só sendo total depois de uma semana?! Mas, se o Professor Kabanga resolve todos os problemas telepaticamente (ou telepática mente?), por que razão precisa de duas horas para efectuar o conserto pedido?! Será de compreensão lenta?! Ou será antes que precisa de uma semana para se pôr ao fresco, antes de que o burlado automobilista contra ele possa accionar os pertinentes meios policiais e judiciais?!

É recorrente, no linguajar dos influencers, especialistas em coaching e quejandos, a referência à auto-estima que, literalmente, é a estima pelo auto. Pois bem, se tem problemas de auto-estima, fica já a saber que a resposta telepática, mágica e poderosa, está no “GRANDE MAGO PROF. KABANGA (…) mundialmente conhecido, assim como na europa”.