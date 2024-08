Que Europa queremos? Estarão os princípios do liberalismo político e económico a ser agora questionados, em termos da sua eficácia e sustentabilidade, devido aos desenvolvimentos assimétricos a nível europeu e, mais genericamente, a nível internacional? Será a radicalização para a direita um prenúncio de mudanças drásticas nas percepções dos cidadãos? As respostas que recebemos até agora das elites políticas não estão a ajudar. Todos nós temos a responsabilidade de contribuir para o debate democrático e público, para que a proporção na medida certa possa ser encontrada através da síntese de opiniões.

A destruição nos países mediterrâneos no verão é grande devido aos incêndios florestais. Lidar com eles é muito difícil, apesar da abundância de muitos meios de comunicação modernos, e isso levanta muitas questões. Serão os Estados finitos e incapazes de enfrentar desastres naturais, epidemias e, em geral, todos os desafios da nova era? É hora de olhar para o mundo moderno de uma forma diferente? Será o reforço da protecção civil a solução para tudo, ou deveríamos procurar outras soluções, como uma formação contínua dos cidadãos para lidar com emergências?

O grande problema que as pessoas no Ocidente enfrentam hoje é a insegurança. As recessões e crises económicas que vêm e vão, mas que tiram tempo da nossa vida e têm um impacto muito negativo na sua qualidade, a criminalidade, a imigração contínua e descontrolada, o terrorismo e as guerras, criam condições sufocantes. O recente incêndio em Ática, a área metropolitana de Atenas, que entrou na malha urbana da capital grega, queimando casas e ceifando vidas, causou muita raiva, mas também reflexão. Um parêntese aqui, para não ofender ninguém: o governo grego da Nova Democracia (partido de centro-direita no poder) conseguiu desde 2019, quando tomou posse, evacuar com sucesso áreas em risco de serem consumidas pelas chamas, salvando vidas. As alterações climáticas ou a crise criam novos dados negativos. A escassez de água e a desertificação ameaçam os países do Sul do Mediterrâneo, enquanto a queima de florestas também provoca inundações, como a de 2017 em Mandra, Ática, que causou a morte de 20 pessoas.

Contudo, outras questões também são aqui levantadas, como a da produção agrícola. As inundações sem precedentes de setembro de 2023 na Tessália (tempestade Daniel), uma zona predominantemente rural, destruíram grande parte das terras aráveis gregas. Isto afetou a oferta de produtos agrícolas, bem como os seus preços, causando problemas em cadeia. De qualquer forma, as políticas “verdes” da UE atacam o mundo agrícola europeu, em nome da proteção ambiental, que é prosseguida de forma dogmática. Isto, sem ter em conta que o desenvolvimento e a protecção ambiental podem andar de mãos dadas.

Muitos de nós temos a sensação de que em breve, em Bruxelas, as nações europeias serão chamadas a tomar decisões difíceis. A guerra na Ucrânia não está a progredir da forma como os europeus gostariam e o tempo está a esgotar-se. O resultado das eleições de novembro próximo nos EUA determinará muita coisa. A China está a tornar-se cada vez mais premente no domínio económico, mas também no domínio geoestratégico. A Europa deve preparar-se tanto para o melhor como para o pior.

Precisamos mais de “unificação”, um exército europeu e uma proteção mais eficaz das fronteiras do nosso continente e, ao mesmo tempo, mais democracia. É inaceitável que burocratas sem legitimidade democrática tomem constantemente decisões por nós, sem nós. Chegou a hora de os Europeus serem questionados sobre as principais questões e sobre como querem a Europa de amanhã, para que esta possa finalmente tornar-se eficaz.

