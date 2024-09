É da praxe que, no verão, quando as notícias escasseiam, se façam entrevistas a pessoas célebres. Nenhuma criatura humana é mais famosa do que Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, que, nesta véspera do aniversário do seu nascimento, muito amavelmente se disponibilizou para responder ao questionário dito de Proust.

1) A sua virtude preferida?

– A humildade, porque “o Todo-poderoso (…) dispersou os homens de coração soberbo, depôs do trono os poderosos e elevou os humildes” (Lc 1, 49-52).

2) A qualidade que mais aprecia num homem?

– A valentia: “Bem-aventurados sereis, quando vos insultarem, vos perseguirem, e disserem falsamente toda a sorte de mal contra vós, por causa de mim” (Mt 5, 11).

3) A qualidade que mais aprecia numa mulher?

– “Ó mulher, grande é a tua fé!” (Mt 15, 28).

4) O que aprecia mais nos seus amigos?

– “Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando” (Jo 15, 14).

5) O seu principal defeito?

– Nenhum, porque, graças a Deus, sou “cheia de graça” (Lc 1, 28).

6) A sua ocupação preferida?

– “Não sabíeis que devo ocupar-me nas coisas de meu Pai?” (Lc 2, 49).

7) Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

– “Não há maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos” (Jo 15, 13).

8) Um desgosto?

– A traição de Judas Iscariotes: “O Filho do homem vai certamente, como está escrito dele, mas ai daquele homem, por quem será entregue o Filho homem! Melhor fora a tal homem que não tivesse nascido” (Mt 26, 24).

9) O que é que gostaria de ser?

– Já sou “bendita entre todas as mulheres”, porque bendito é o fruto do meu ventre, Jesus (Lc 1, 42).

10) Em que país gostaria de viver?

– “Na casa de meu Pai há muitas moradas. (…) Depois que eu tiver ido (…) virei novamente e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também” (Jo 14, 2-3).

11) A cor preferida?

– A do céu, quando anuncia bom tempo: “Vós, quando vai chegando a noite, dizeis: Haverá tempo sereno, porque o céu está avermelhado” (Mt 16, 2).

12) A flor de que gosta?

– “Considerai como crescem os lírios; não trabalham, nem fiam, contudo, digo-vos que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestia como um deles” (Lc 12, 27; Mt 6, 25-34).

13) O pássaro que prefere?

– “Sede pois (…) simples como pombas” (Mt 10, 16).

14) O autor preferido em prosa?

– São João, o evangelista, que, por duas vezes, escreveu que “Deus é amor” (1Jo 4, 8.16).

15) Poetas preferidos?

– O Rei David, ao qual se atribuem muitos dos Salmos da Sagrada Escritura, e de cuja casa e família é o meu marido, José (Lc 1, 27; Mt 1, 20) e, segundo a tradição, eu também.

16) O seu herói da ficção?

– João Baptista, que não é de ficção, pois “entre os nascidos de mulher, não veio ao mundo outro maior que João Baptista” (Mt 11, 11).

17) Heroínas favoritas na ficção?

– Não na ficção, mas na realidade, Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, porque “uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada” (Lc 10, 42).

18) Compositores preferidos?

– Os Anjos, pois, por ocasião do nascimento de Jesus, “subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando e dizendo: ‘Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, por Ele amados’” (Lc 1, 13-14).

20) Os pintores preferidos?

– São Lucas, que, na parábola do filho pródigo (Lc 15, 11-32), ‘pintou’ como ninguém o mais belo retrato da misericórdia de Deus.

21) Os heróis da vida real?

– O meu Filho Jesus, o meu marido José, os apóstolos “Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelador, e Judas, irmão de Tiago” (At 1, 13) e ainda São Paulo e todos os santos.

22) As heroínas históricas?

– As santas mulheres e, em especial, Maria Madalena, “da qual tinham saído sete demónios” (Lc 7, 2), ou seja, tendo sido uma perfeita endiabrada foi quem primeiro anunciou ao mundo a ressurreição de Cristo (Jo 20, 17-18) e, por isso, foi apóstola dos apóstolos!

23) Os seus nomes preferidos?

– “Ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no Céu, na terra e no inferno, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, na glória de Deus Pai” (Flp 2, 10-11).

24) O que detesta acima de tudo?

– A mentira: “Vós tendes por pai o demónio, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira” (Jo 8, 44).

25) A personagem histórica que mais despreza?

– “Não julgueis, para que não sejais julgados, pois segundo o juízo com que julgardes, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós” (Mt 7, 1-2).

26) O feito militar que mais admira?

– “Houve no céu uma batalha: Miguel e os seus anjos lutavam contra o Dragão, e o Dragão, com os seus anjos, lutavam contra ele; porém, estes não prevaleceram, nem o seu lugar se encontrou mais no Céu. E foi precipitado o grande Dragão, a antiga Serpente, que se chama Demónio e Satanás, que seduz todo o mundo, foi precipitado na terra, e foram precipitados com ele os seus anjos” (Ap 12, 7-9).

27) O dom da natureza que gostaria de ter?

– “Na verdade vos digo que, se vos não converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se fizer pequeno, como esta criança, esse será o maior no reino dos céus” (Mt 18, 3-4).

28) Como gostaria de morrer?

– “Jesus disse: ‘Eu sou a ressurreição e a vida; o que crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo o que vive e crê em Mim, não morrerá eternamente’” (Jo 11, 25).

29) Estado de espírito actual?

– “A minha alma glorifica o Senhor; e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador” (Lc 1, 46-47).

30) Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

– Os que levam ao arrependimento, porque da pecadora contrita Jesus disse: “São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama” (Lc 7,47).

31) A sua divisa?

– “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra” (Lc 1, 38).