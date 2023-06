Seja pelos motivos que for, mais tarde ou mais cedo, acabamos todos por recomendar a um filho que é importante que ele não conte tudo a toda a gente. Sem reservas ou sem crítica. Porque nem todas as pessoas podem saber sobre todas as coisas que se passam connosco. É importante “guardar segredo”.

Guardar um segredo acaba por ser um primeiro passo para não tratarmos toda a vida por tu. Como se aprender a não confiar se transformasse numa aprendizagem indispensável, quando se cresce. Não confiar não será, ainda, desconfiar, abertamente. Mas confiar de pé atrás. Ou presumir que há verdades que só poderão ser confiadas a quem as mereça. A priori, a quem seja da família. A quem as guarde e não as “espalhe”. Ou a quem, mais tarde, não as use contra nós.

Um segredo passa a ser, então, uma verdade com “entrada reservada”. Uma verdade escondida. E guardar um segredo uma forma de incentivar uma criança a sentir e a reconhecer quem será de confiança. Antes, ainda, de confiar.

