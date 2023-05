“No país onde apareceu Nossa Senhora, foi promulgada uma lei para matar”

(Papa Francisco, 13-5-2023)

No dia seguinte à promulgação, pelo Presidente da República (PR), do diploma que legaliza a eutanásia, fui visitar o Cónego Jeremias. Logo que me viu, comentou:

– O Papa Francisco disse tudo quando, no passado dia 13, afirmou: “Hoje estou muito triste porque, no país onde apareceu Nossa Senhora, foi promulgada uma lei para matar” (JN 13-5-23). Com efeito, no dia 16, foi promulgada pelo PR o diploma que, a 12, tinha sido confirmado pela Assembleia da República. Que o Parlamento e o PR o tenham feito, nas vésperas da segunda vinda do Santo Padre ao nosso país, é uma ofensa ao Papa e uma vergonha para Portugal!!

