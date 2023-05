Sempre que Cavaco Silva faz uma intervenção pública, o país escuta. Não só escuta, mas discute também, dividindo-se entre apoiantes e críticos. As intervenções de Cavaco têm impacto e mobilizam. E nos últimos tempos, apesar de continuar a gerir criteriosamente o timing das suas intervenções, Cavaco tem intervindo (um pouco) mais e num crescendo de assertividade face ao que identifica como os problemas estruturais do país associados aos erros da governação socialista.

O desejo de intervenção cívica e política de Cavaco resulta provavelmente da obrigação que sente de não se remeter ao silêncio face ao que identifica como o descalabro de mais de duas décadas de governação essencialmente controladas pelo PS. De facto, desde a falta de convergência económica ao colapso do SNS e dos transportes públicos e aos graves problemas na educação, sem esquecer a crise na habitação, não faltam razões para preocupação. A que se somam, em especial nos últimos anos, sinais de uma crescente degradação institucional.

O impacto de Cavaco pode ser medido em boa parte pelas reacções e críticas que gera, em especial à esquerda. Desde críticas (inteligentes) de que Cavaco em alguma medida menoriza Montenegro até a acusações patéticas de “fascismo”, ninguém no campo socialista fica indiferente a Cavaco. E é notório também aqui o contraste com Marcelo, recentemente desafiado e humilhado publicamente por António Costa, mas que ainda assim continua com extrema dificuldade para se conter e gerir o silêncio, não resistindo a convocar declarações para declarar que não tem nada de novo a acrescentar ao que anteriormente declarou.

