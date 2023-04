Todas as sondagens mostram que há uma descida nas intenções de voto no PS e uma queda na popularidade do primeiro-ministro António Costa. Num primeiro ano de mandato, num Governo com maioria absoluta, esta zanga do eleitorado seria perfeitamente natural e até desejável. Sinal de que o Governo, com as suas políticas, estava a mudar estruturas, o que se traduz sempre em perdas para alguns grupos. O problema é que não é isso que está a acontecer. Apesar de todo o dinheiro que lhe tem sido colocado no bolso desde a pandemia, o eleitorado parece estar a ficar zangado com António Costa. E até o PS começa a estar zangado consigo próprio.

Claro que falar de eleições antecipadas, quando o Governo foi legitimado há pouco mais de um ano com maioria absoluta, só faz sentido porque as razões que têm levado o PS a descer nas sondagens nada têm a ver com reformas estruturais, essas sim seriam razões boas para uma zanga dos eleitores – o tal problema de custos de curto prazo para benefícios a médio e longo prazo. A interrupção da legislatura só se percebe porque aquilo que está a induzir a impopularidade do Governo está relacionado com a perceção, correta ou incorreta, de incapacidade de governar e de escolher equipas.

Desde o início da legislatura que se sucedem os casos de erros na escolha de pessoas e somos confrontados com uma forma de governar amadora e a tratar o Estado como se pertencesse a quem governa. A sucessão de episódios relacionados com a TAP é aterradora, pelo que revela quanto à forma como se lida com o património público, mas também pelo que nos diz sobre as relações internas do Governo. A guerra interna dentro do PS, a opção de António Costa de ter Pedro Nunos Santos dentro do Governo quando se percebe, hoje mais do que nunca, que não fazia parte da equipa, tem de ter uma leitura. Ou António Costa está a fazer o que diz – dar espaço a potenciais sucessores para mostrarem o que valem – ou segue (ou seguia) a regra de manter os inimigos por perto – como dizia Winston Churchill é dentro do partido que estão os inimigos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.