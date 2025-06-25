O Mahdismo, uma crença religiosa profunda no Islão xiita, vai além de uma mera esperança espiritual para se tornar um pilar central na ideologia do Irão teocrático. No contexto da ditadura iraniana, essa crença num redentor messiânico, o Mahdi, que surgirá para restaurar a justiça no fim dos tempos, foi distorcida para justificar a repressão interna e uma política externa agressiva, especialmente contra Israel. A instrumentalização do Mahdismo transformou uma doutrina de fé num catalisador para uma filosofia de guerra religiosa com consequências potencialmente catastróficas.

Breve Introdução Histórica ao Mahdismo

A crença no Mahdi está enraizada nas tradições islâmicas, significando “o Guiado por Deus”. No xiismo, predominante no Irão, o Mahdi é identificado como o 12º Imã, Muhammad al-Mahdi, que teria entrado em ocultação (Ghayba) no século IX e que retornará antes do Dia do Juízo. Ao longo da história islâmica, essa expectativa do retorno de Mahdi alimentou diversos movimentos sociais e políticos, frequentemente em resposta a períodos de opressão e injustiça. A promessa de um líder divino que erradicaria o mal e estabeleceria um governo de retidão ofereceu esperança e serviu como um poderoso ímpeto para a resistência, pois essa expectativa de retorno, combinada com uma visão apocalíptica, moldou movimentos políticos e religiosos ao longo da história islâmica, especialmente no contexto xiita.

No entanto, com a Revolução Islâmica de 1979 e a ascensão do Aiatola Ruhollah Khomeini, o Mahdismo foi ressignificado. Foi integrado à doutrina do velayat-e faqih (governo do Juiz islâmico), transformando-se de uma expectativa espiritual num fundamento ideológico para a teocracia iraniana. Essa integração permitiu que o regime apresentasse sua própria existência e suas políticas como um prelúdio divinamente orquestrado para o retorno de Mahdi. O Mahdismo transcendeu sua dimensão espiritual, tornando-se uma ideologia estatal que legitima a repressão interna e a política externa beligerante. A crença no retorno do Mahdi foi usada para reforçar a narrativa de que o regime iraniano é um precursor divino do governo global do Imã Oculto. Essa visão apocalíptica, combinada com o anti sionismo radical, moldou uma política externa agressiva, particularmente contra Israel, que o regime iraniano considera um obstáculo teológico e geopolítico à realização do destino divino.

O Mahdismo como Filosofia de Estado numa Ditadura

No Irão pós-revolucionário, o Mahdismo deixou de ser apenas uma crença para se tornar numa ideologia de Estado, moldando a estrutura de poder e a conduta interna do país. O regime iraniano utiliza a narrativa do Mahdi para:

* Legitimar o Poder Autoritário: O Líder Supremo e a Guarda Revolucionária Islâmica apresentam-se como os guardiões da revolução e os preparadores do terreno para o retorno do Imã Oculto. Essa visão centraliza o poder e justifica a obediência inquestionável ao regime.

* Repressão Interna: Sob o pretexto de purificar a sociedade e prepará-la para a era de Mahdi, o regime impõe um controle rígido sobre a população. Isso manifesta-se em violações sistemáticas dos direitos humanos, perseguição de dissidentes e minorias religiosas, e numa vigilância constante da vida privada, transformando o Irão numa ditadura opressiva.

* Glorificação do Martírio: A instrumentalização do Mahdismo infunde na propaganda estatal uma glorificação do martírio e da luta armada, apresentados como caminhos para acelerar o retorno do Imã. Essa retórica incentiva o sacrifício pessoal em nome da causa religiosa-política do regime.

Consequências Apocalípticas: A Guerra Religiosa contra Israel

A dimensão mais perigosa do Mahdismo iraniano manifesta-se na sua política externa, particularmente em relação a Israel. A retórica do regime é profundamente enraizada numa visão apocalíptica e maniqueísta do mundo, na qual Israel e seus aliados (principalmente os Estados Unidos) são demonizados como forças do mal que devem ser eliminadas para abrir caminho ao Mahdi.

Essa filosofia de guerra religiosa traduz-se em:

* Ameaça Existencial a Israel: Líderes iranianos, como o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, frequentemente aludiram à destruição de Israel como parte do processo escatológico que trata do fim dos tempos, do destino final da humanidade. Essa retórica de “apagar Israel do mapa” não é meramente propagandística, mas uma expressão de uma ideologia que vê a aniquilação do Estado judeu como um imperativo religioso para o advento do Mahdi.

* Apoio a Grupos Terroristas: O Irão financia e arma grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Faixa de Gaza, que têm como objetivo declarado a destruição de Israel. Essas organizações são vistas como proxies na batalha para pavimentar o caminho para o Mahdi.

* Programa Nuclear: A busca do Irão por um programa nuclear com potencial militar, combinada com sua ideologia mahdista, representa uma ameaça sem precedentes. A crença de que um conflito de proporções catastróficas pode acelerar o retorno do Mahdi adiciona uma camada de imprevisibilidade e risco estratégico às suas ações.

Para Israel, essa combinação de uma ditadura teocrática impulsionada pelo Mahdismo com a potencial aquisição de armas nucleares é um perigo existencial. Isso obriga Israel a manter uma postura de defesa agressiva, incluindo operações de inteligência e a consideração de ataques preventivos para neutralizar a ameaça, incluindo operações clandestinas e ataques preventivos contra instalações nucleares iranianas.

Conclusão

O Mahdismo, na sua essência, pode ser uma crença de esperança. No entanto, quando instrumentalizado por um regime teocrático como o do Irão, transforma-se numa ferramenta de opressão interna e de expansão externa com claras inclinações para um confronto apocalíptico. As consequências são uma ditadura sanguinária que sufoca liberdades, uma sociedade sob constante vigilância e uma política externa que ameaça a paz regional e global, especialmente a existência de Israel.

Lidar com um Estado que percebe o conflito como um prelúdio para a salvação divina requer uma estratégia multifacetada que combine pressão internacional consistente e vigilância estratégica para conter as ambições destrutivas de um regime que se vê como um agente do fim dos tempos.

A visão apocalíptica do regime iraniano, alimentada pelo Mahdismo, não apenas perpetua um ciclo de violência, mas também coloca o mundo diante de um desafio complexo: como lidar com um Estado que vê o conflito como um prelúdio para a salvação divina?