Em política externa, poucas decisões geram tanto debate como aquelas que tocam no conflito Israelo-palestiniano. O caso do reconhecimento do Estado Palestiniano por Portugal, anunciado para este domingo, dia 21 de setembro, é um exemplo paradigmático pela contradição.

Há menos de dois meses, o Governo português delineou condições rigorosas para o reconhecimento e o bom senso aceitá-lo-ia como uma recompensa pela rejeição da violência e o compromisso com a paz por parte dos Palestinianos que a verificação dessas condições significaria. Hoje, com nenhuma dessas condições cumprida, desde logo o desarmamento do Hamas e a libertação de reféns, o Ministério dos Negócios Estrangeiros avança sem hesitações para o reconhecimento ainda assim. Esta rápida inversão de valores levanta uma questão inevitável: o que mudou entretanto em menos de dois meses? E, acima de tudo, o que isso significa para a credibilidade da diplomacia portuguesa externa e internamente? Será que estão verificados os pressupostos então estabelecidos e ninguém notou?

As condições claras enunciadas no Comunicado de 31 de julho

Tudo começou com um comunicado oficial do Gabinete do Primeiro-Ministro, datado de 31 de julho de 2025. Nele, o Governo de Luís Montenegro expressava a intenção de reconhecer o Estado Palestiniano, mas vinculava essa decisão a um conjunto de pré-requisitos explícitos, apresentados como garantias essenciais para uma solução pacífica e sustentável. As condições eram as seguintes:

I. Condenação dos atos terroristas do Hamas e exigência do seu total desarmamento.

II. Exigência da libertação incondicional e imediata dos reféns de Gaza e dos prisioneiros.

III. Compromisso de reforma institucional interna e de organização de eleições num futuro próximo.

IV. Aceitação do princípio de um Estado palestiniano desmilitarizado, cuja segurança externa seja garantida por forças internacionais.

V. Prontidão para retomar a administração e o controlo total da Faixa de Gaza, com saída do Hamas.

VI. Reconhecimento do Estado de Israel e das necessárias garantias de segurança.

Este documento foi amplamente divulgado pela comunicação social e interpretado como um sinal de equilíbrio, bom senso e retribuição justa a todos os que procuram a paz. Para o cidadão comum, representava um “prémio” aos palestinianos que optassem pela via da tolerância, do respeito mútuo e da democracia, em oposição à “selvajaria e ódio puros” associados ao Hamas. O Governo consultou o Presidente da República e os partidos parlamentares, reforçando a ideia de um processo deliberado e condicionado à evolução na postura palestiniana. Na altura, Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, enfatizava que o reconhecimento poderia ocorrer já em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, mas sempre “após validação de condições”.

Setembro de 2025: avanço com a ausência de cumprimento

Avancemos para o presente. Em 15 de setembro, Paulo Rangel, em declarações em Londres, afirmou categoricamente: “Até agora não há nenhum facto que vá interferir nesse caminho para o reconhecimento”. A retórica e o ónus mudaram 180 graus. Dias depois, o Ministério confirmou que Portugal integrará um grupo de países a reconhecer o Estado Palestiniano na conferência da ONU, com a declaração oficial portuguesa a ocorrer domingo, dia 21 de setembro.

Mas onde ficam as condições de julho? Nenhuma delas foi verificada. O Hamas não desarmou, os reféns israelitas em Gaza continuam retidos, a Faixa de Gaza permanece sob controlo parcial do grupo, e sem reformas institucionais visíveis na Autoridade Palestiniana.

A Dúvida do Povo Português: O Que Mudou, Sr. Ministro Paulo Rangel?

Esta contradição não é mero detalhe. É uma rutura gravíssima de narrativa que pode minar a confiança no Governo por falta de palavra e credibilidade. Em julho, o reconhecimento era condicionado à rejeição da barbárie e ao abraço da paz, um incentivo à moderação. Agora, sem progresso nessas frentes, o passo vai premiar a “intolerância e ódio” em vez de os contrariar.

O povo português, merece transparência. Sr. Ministro Paulo Rangel. O que justifica esta inversão? O risco é que o reconhecimento, em vez de pavimentar a paz, premeie o terror, ecoando as críticas de cinismo, hipocrisia, falta de valores e falta de confiança diplomática. Será que vale tudo na intenção do nosso país ser eleito como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas com o apoio dos países muçulmanos? Por favor explique Sr. Ministro Paulo Rangel. O que se passou entretanto?